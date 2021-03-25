【開心速遞】吳偉豪親解與何泳芍緋聞　周嘉洛回應會否離開《愛回家》【有片】

▲ TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「安凌CP」周嘉洛和吳偉豪回應傳聞。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「安凌CP」周嘉洛和吳偉豪近日都新聞多多，朱Ling和安仔都忙於回應傳聞。

因傳出與美人魚港姐何泳芍拍拖的吳偉豪感到無奈，並表示希望將感情事低調處理。對於有指會離開《開心速遞》並擔正正劇的周嘉洛指尚未收到確認的消息，又多謝大家的關心。

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周嘉洛和吳偉豪因拍攝《開心速遞》而爆紅，二人的近況也成為大眾關注的焦點。最近有報導指「島大男神」吳偉豪與何泳芍一同行山，並傳出緋聞。

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吳偉豪接受TVB訪問說：「關於最近的報導我已在IG內回應了，尚有人仍有些少誤解。行山已是一年前的事，而且也是三個人一起去，之後也沒再聯絡，不明白為何會找回一年前的照片，作一些無中生有的事來說我。」

吳偉豪對緋聞感無奈

他覺得非常無奈，「不但會影響我，也會影響身邊人。得啖笑。我向來都不太擔心我的感情狀況，我現時很開心，一直都希望感情事低調處理，所以也不多作回應。」

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至於吳偉豪好友周嘉洛，日前則傳出離開《開心速遞》劇組的消息，更有指他會取代王祖藍辭演的古裝劇，首次於正劇中擔正。

安仔回應會否離開劇組

周嘉洛笑言：「專心工作，暫時來說，事業就是我的另一半。那天我心血來潮看劇本，加上在吃朱古力，便拍了一張照片。」

他續指：「我聽到很多傳言，但我也未收到公司有確實的訊息告知我會去拍攝正劇，所以我暫時也是得啖笑。我也很開心，我感受到大家對我的愛。公司同事也有問我是否出去拍劇，我聽到後便覺得大家也很關心我，多謝大家關心，但暫時我尚未收到角色。」

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