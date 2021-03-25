【食不安心】打邊爐驚見鍋內浮現大量昆蟲　店方拒「全單免費」稱只屬「紅棗碎」

▲ 打邊爐驚見鍋內浮現大量昆蟲，店方拒「全單免費」稱只屬「紅棗碎」。

不少港人都喜愛打邊爐，惟近日有食客在旺角一間火鍋店用餐時，竟發現煲內有大量昆蟲，她隨即向店內職員反映，但對方表示，煲內的並非昆蟲，而是紅棗。

該名女食客昨日（24日）於Facebook群組「香港邊爐關注組」發文並分享圖片，指日前與友人到旺角兆萬中心一間火鍋店用餐，點了一個醉雞煲，未料「食完先發現成煲都係蟲」。

佢個量多到我唔會覺得係蟲咁癲，點知吃飽無聊望下，啲芝麻咁嘅嘢有腳，先知係蟲...再睇返啲相，先知原上嗰陣已經有...

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結帳時，她向店內職員反映煲內有昆蟲，但對方表示應該是紅棗熬出來的物體，並指下次會注意。結帳後，她向職員要求全單免費，但遭對方拒絕。

職員話冇可能免單， 最多我下次去食畀佢畀九折我，話自己小本經營，佢係個店員話唔到事，經理又失蹤咗，叫我多多體諒。

事主最後向食物環境衞生署投訴，但因有事先行離開。其後她再致電餐廳查詢能否退款，經理回覆指，假如「報食環前問，佢會退」，但由於已通知食環署，就交由署方跟進。

事主亦在貼文更新署方跟進情況，署方回覆指，昨日收到投訴後已即時派員到餐廳調查，巡查期間未有發現違規事項，另外亦對店鋪負責人進行衛生教育及口頭警告。

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責任編輯：羅嘉欣