【新冠口服藥】輝瑞新冠肺炎口服藥展開人體實驗　首席科學官：測試證有效抵抗多種冠狀病毒

▲ 輝瑞研新冠肺炎口服藥，已展開人體實驗。

全球新冠肺炎持續，美國藥廠輝瑞（Pfizer）再帶來好消息。輝瑞宣布已展開新冠肺炎口服藥的第1期人體實驗，料4月6日公布臨床數據。該口服藥有望在患者出現初期病徵時，阻止病毒蔓延。

據《彭博》報道，輝瑞藥廠表示該口服藥物是一種蛋白酶抑製劑，能遏止新冠病毒複製細胞，避免患者病情進一步惡化。如果試驗成功，就可在患者感染初期就開藥，阻止病毒複製。這種抑制蛋白酶的藥物已成功治療其他類型的病毒，包括HIV和丙型肝炎。

輝瑞首席科學暨全球研發及醫學總裁米卡爾·多爾斯滕（Mikael Dolsten）表示，藥品或需每日食2次，約食5日。該研究至今未發現有任何意料之外的問題，亦將在幾星期內有結果。

如進展順利，輝瑞或在第2季度初開展更大的聯合2、3期實驗。未來亦會研究藥物可否保護一些健康的密切接觸者，如家庭成員或室友。

他又透露該口服藥有很多潛在的好處，在實驗室測試中，已證有效抵抗很多冠狀病毒，包括SARS及MERS。而且，由於冠狀病毒蛋白酶不會發生很大的突變，或意味此療法或對多種變異株同樣有效。

輝瑞亦正臨床試驗另一種靜脈注射用的蛋白酶抑製劑，用於治療住院的確診者。

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責任編輯：羅嘉欣