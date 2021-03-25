【覆核刑期】涉非禮6名女童囚46個月　男警刑滿出獄律政司申覆核刑期

▲ 上訴庭排期處理律政司的刑期覆核申請。（資料圖片）

案發時隸屬毒品調查科的男警涉於2017至2018年間，經社交媒體認識6名11至14歲女童，分別非禮女童及與女童性交等，警員被補後續犯案，早前承認非禮及向16歲以下女童作猥褻行為等共8罪，於區域法院被判監46個月。涉案男警已服刑完畢，律政司今（25日）向上訴庭表示就刑期提出覆核已準備好聆訊，預計需時半天，上訴庭排期處理申請。

申請人律政司，答辯人余俊鑫（35歲）。余早前承認向16歲以下女童作猥褻行為、非禮、管有兒童色情物品等8項控罪，案發時受害6名女童介乎11至14歲。余於2021年1月被判監46個月，由於余從2018年已被還押，因此現已服刑完畢，刑滿出獄。

律政司一方指已預備好就刑期覆核提出申請，預計需時半天。答辯人一方則表示日前方受聘處理案件，故要求4星期時間，以便索取額外文件，包括事主的證人口供。

上訴庭副庭長楊振權質疑本案並非特別困難，涉及8項罪名，事主均為年幼女童，案情及感化官報告均已齊備，質疑是否需要額外文件。答辯人一方表示現時仍未有概念，但表示給予3星期預備已足夠。

上訴庭最後指示答辯人須於3星期內存檔陳詞，律政司則須於兩星期內回覆，案件盡快排期處理。

案情指，被告於2018年經社交媒體認識一名女童，她指會作兼職女友，並介紹另兩名女童12歲及11歲女童予被告，被告要求兩人替他口交，其中1名女童替他手淫，事後被告分別付兩人200元。

及後其中一名女童被母親發現援交報警，警方拘捕被告，調查期間發現有另3名受害女童。被告被捕後曾獲准保釋，期間再犯案，他當時與友人及14歲的女童喝酒，由被告送醉酒女童回家，並於其住所樓層梯間強行與她性交。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧