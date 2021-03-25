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【好學不倦】馬浚偉工務繁忙暫停學業　馬仔回應選立法會議員傳聞

娛樂 11:40 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

馬浚偉因工繁忙暫停學業，誤傳有意參選立法會議員失笑。

馬浚偉（馬仔）在去年修畢碩士課程後，同年再報讀中醫學課程。佐在日前，馬浚偉在Facebook透露自己考獲A級成績，不過因工務繁忙，申請休學一年。馬仔在昨晚（3月24日）再度發文，表示有記者誤以為他有意參選立會議員，令他哭笑不得。

其實馬浚偉一向好學，於去年修畢北京大學光華管理學院行政人員工商管理碩士課程後，同年又再報讀香港浸會大學的中醫學基礎課程。

日前，課程最新成績出爐，馬仔在其社交網站報喜，透露自己獲得A級成績，但由於工作繁忙更達到其臨界點，馬仔決定向校方申請休學一年，並已獲得校方批准。

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馬仔工務繁重。（Facebook圖片）

東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒

傳馬仔有意從政

宣布休學後，馬仔全面投入工作，昨日他才翻錄「抗癌鬥士」李明蔚的歌曲《交換愛情》。怎料到凌晨時份，馬仔突然發帖，自爆有趣的笑料：

喂啊救命啊！我頭先收到個whatsapp，佢話係某報嘅記者朋友，佢話收到消息話，我其實係準備參選今年立法會......(下刪一百字）我真係笑到肚痛，呢排做乜咁多關於我嘅傳言，仲要全部都係關於工作，一時又話我做「星夢」一時又話我係「高層」。咁搞法我真係唔知再傳落去會傳咗啲乜出嚟。我......真係仲笑緊㗎！

有好友留言笑謂，相信很快就有馬仔參選特首的消息：「準備有特首選舉！你應該自動變成候選人。」

多次傳出曾志偉有意召馬仔回巢任TVB高層。（Facebook圖片）

其實除今次傳馬仔有意參選立法會外，早前已傳出他獲近日上任為TVB高層的曾志偉引薦，返回大台擔任藝員訓練班的「校長」，主力培訓新演員，之後又再曾傳出他將接手何哲圖，擔崗星夢娛樂的管理層，不過所有傳言都未經馬仔證實。

同場加映：麥美恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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