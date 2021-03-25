【復必泰疫苗】停打疫苗前2小時已接獲藥廠書面通知　聶德權承認溝通有混亂會總結經驗

▲ 聶德權（左）透露，在暫停接種疫苗前2小時，已接獲藥廠書面通知。（資料圖片）

政府昨早（24日）10時許公布因「復必泰」疫苗一批次的藥樽封蓋包裝有瑕疵即日起暫停接種，公務員事務局局長聶德權承認，昨早8時前已接獲復星書面通知須即時暫停接種，但仍有接種中心繼續為市民接種復必泰疫苗，形容情況不理想，對引起市民不便，感到不好意思，當局會總結經驗。

聶德權今早（25日）在一個電台節自表示，昨日早上8時疫苗接種中心開始運作前，已接獲復星的書面通知，指供港疫苗藥瓶封蓋包裝有瑕疵，為謹慎和預防起見，須即時暫停接種，惟未有透露確實時間。他強調，由於當時未掌握確定及全面資訊，要了解事件的性質和嚴重性，溝通上出現混亂，有接種中心繼續為市民接種復必泰疫苗，

對於出現暫停又再接種的情況，聶德權容有關情況不理想，如果能更早處理，可以減少受影響市民的數目，並對引起市民不便，感到不好意思，當局會總結經驗。政府會繼續與復星緊密聯絡，復星會盡快調查事件，包括德國廠房及香港供應鏈，當局會盡快了解現存的批次是否能繼續接種。

聶德權強調，一有結果會再安排何時恢復接種，已預約但未能接種「復必泰」疫苗的市民將來可能毋須再上網預約。他又指，參考專家委員會提到2劑疫苗可以相隔19至42日接種，如果2劑疫苗接種日子相隔超過21日，處理方法是盡快接種，不需要再打第一劑。

食物及衞生局局長陳肇始則在另一個電台節目表示，暫時未知道生產復必泰的藥廠何時能完成調查報告，希望對方能盡快完成。至於藥廠會否向香港補發新一批疫苗，她表示，要先了解香港現存的疫苗是否有問題，衞生署會與藥廠緊密聯繫，如果有問題，會要求對方盡快提供無問題的疫苗。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

