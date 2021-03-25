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【Star Talk】石詠莉自爆忽略老公需要　大讚鄧健泓完美丈夫

娛樂 11:21 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

石詠莉分享新歌感受。

歌手石詠莉（Sukie S）早前亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談新歌《100歲備忘錄》感受，又分享跟丈夫鄧健泓的相處學問。

Sukie說：「歌曲源自2019年的一埸交，大家見到我跟老公好像好Sweet的一對，其實我們都有裂縫。因為我太鍾意打機，打到沒去聆聽互相需要，以男仔性格形容我好貼切，我沒記性、不貼心、少做家務，又不是常煮飯，正正因為這場交，令我反思。」

她分享：「那次我看回手機的相，發現我們有好多時刻忘記了，原來我忽略了他，所以之後我不再沉迷打機！歌曲就是講要好好記著關係中每一個時刻。」

談夫妻相處。

談到與老公鄧健泓一腳踢時，石詠莉說：「這位工作拍檔好稱職，他太完美，太了解我的缺點，如果沒了他好大件事，我會如沒了對手和腳。」

Sukie又說：「之前翻唱碟出了多張，目標已經達成，是時候跳出安全區，因為我覺得如果一位歌手沒代表作會好遺憾，現在努力打造原創歌曲！雖然再次行獨立顧慮多了，但為好好鞏固『Sukie S』此品牌，自己一定會努力保持歌曲品質。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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