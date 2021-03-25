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【你好！李煥英】揭5大經典港式情懷彩蛋位　羅凱楠模仿劉德華唱腔爆紅

娛樂 11:58 2021/03/25

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《你好！李煥英》票房報捷。（劇照）

內地喜劇演員賈玲首部執導兼主演的電影《你好！李煥英》，在內地票房破63億港幣，感人的作品再加港產片情懷元素，引起不少觀眾共鳴，而香港亦將於本周末27號上映8埸優先場。

《你好！李煥英》劇情感人。（劇照）

向港式流行文化致敬

《你好！李煥英》中包含不少港人熟悉的港產片情懷元素，其中講及陳赫演的流氓時，出現了《古惑仔》的陳浩南；主角之一的沈騰翻唱葉振棠的電視劇《大俠霍元甲》主題曲，並教大家講廣東話。

此外，李煥英的工廠舉行女排比賽，並向香港知名電影導演陳可辛的新作《奪冠》致敬。此外，電影公司發放了導演賈玲和女主角張小斐的跳舞花絮片段，片段中的背景音樂正是周慧敏的歌曲《自作多情》。

內地喜劇演員賈玲首部執導兼主演電影《你好！李煥英》。（劇照）

其中一個劇情亦講賈玲與陳赫在小巷中躲雨，觀眾指插曲非常應景，聽似劉德華主唱，但在搜尋華仔的作品中，卻苦尋不到這首歌，最後劇組揭盅，原來是導演找了歌手羅凱楠模仿華仔的唱腔，演繹背景音樂《分不清》，歌曲其後爆紅。

導演賈玲曾在公開場合表示，十分喜歡劉德華，今次在《你好！李煥英》中未知是否刻意作安排，令觀眾份外有親切感。而其他配樂中也有帶著日劇音樂風格，令觀眾感覺溫馨浪漫，產生共鳴感。

此外，賈玲已成為全球票房最高的女導演，上映超過一個半月的《你好，李煥英》票房已累計達63.03億港元票房，超過《神奇女俠》的8.21億美元（63.02億港元）。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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