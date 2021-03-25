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【限時優惠】Expedia預訂酒店唯港薈低至4折　新酒店The Hari可享85折優惠

休閒消費 12:33 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

經Expedia預訂唯港薈酒店客房，有低至4折優惠。（相片來源：酒店Facebook）

Expedia最新2020年全球「假期缺乏症」旅遊調查顯示，港人利用Staycation來克服未能外遊之苦。即日起透過Expedia，預訂多間酒店Staycation，包括五星級及最新酒店，可享高達4折至85折優惠。

即日起至5月2日預訂以下酒店任何房型，即可享有折扣優惠，入住日期至2021年9月30日。最抵的尖沙咀唯港薈酒店可享低至4折，最平$960一晚。中環．石板街酒店低至74折、香港麗悅酒店63折、香港朗廷酒店預訂兩晚或以上75折，而開業不久的The Hari Hong Kong酒店亦有低至85折優惠。

中環．石板街酒店走精品酒店路線，現時可享74折優惠。（相片來源：酒店Facebook）

另外由即日起至4月4日，Expedia推出「旅行幻覺大挑戰」有獎遊戲，於Expedia Instagram帳號「旅行幻覺大挑戰」活動帖子，參與遊戲即有機會獲得高達價值4,000港元的Expedia Rewards積分，可兌換香港瑞吉酒店、香港瑰麗酒店等五星級酒店Staycation。玩法及詳情可留意Expedia Instagram帳號。

記者：張頌婷

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