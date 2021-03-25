【保釋被拒】被控煽動罪被還押　傑斯高院申保釋被拒

▲ 被告今（25日）向高等法院申請保釋被拒。（資料圖片）

網台主持人「傑斯」被指於去年8月至10月期間，分別4次主持網上節目時，意圖引起憎恨或藐視中國政府及香港特區政府等，被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，案件早前提堂，被告申請保釋被拒，還押後至5月10日再訊。被告今（25日）向高等法院申請保釋，法官杜麗冰拒絕保釋申請，被告續還押。

被告尹耀昇（52歲），報稱網台主持，被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，違反《刑事罪行條例》 第10條。

被告今由資深大律師戴啟思代表，律政司由副刑事檢控專員楊美琪代表。法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，拒絕保釋申請，被告續還押。

控罪指被告於2020年8月8日，在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港特區政府，或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控罪又指他於同年8月15日、9月5日、10月10日在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特區政府，或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

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記者：林育慧