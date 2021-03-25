【Chill Club】欣宜翻唱《心亂如麻》獲好評　網民大讚唱功：行走的CD

▲ 欣宜唱功受肯定。

鄭欣宜（Joyce）早前在為ViuTV音樂節目《Chill Club》翻唱衛蘭的經典作品《心亂如麻》，獲大批網民稱讚鄭欣宜（Joyce）為實力唱將，拍她如「行走的CD」、「人肉CD機」。

其實欣宜出道時，曾因為身形受到惡意攻擊，幸好欣宜最終能豁達面對。

【全民造星III】欣宜做評判獲網民激讚 Joyce心心眼表情豐富：姐姐好鍾意

▲ 欣宜在《Chill Club》。（影片截圖）

【小夜燈】鄭欣宜在獨處中學懂發掘自己 豁達面對惡評：總有人不喜歡你

其實近年欣宜的唱功已獲認同，早前在《Chill Club》翻唱衛蘭的經典作品《心亂如麻》，令觀眾看到欣宜不一樣的一面，有網民甚至留言：「見過真人，有禮貌及非常NICE！」、「欣兒雖然肥,但著衫都好睇，而性格幾好，不過都係鍾意佢唱英文歌！」，更有留言表示：「早就唔記得咗佢身型啦！」

正面面對惡評

回看從前，欣宜面對惡意攻擊的留言，而且她經在意這些批評，幸好現在早已想通，她曾接受TOPick專訪稱：「不論你多成功多完美，總有人不喜歡你，要接受。」

並直言以前太在意別人的負評：「這是一個壞習慣，我只記得不好的留言。我不應該給他們力量，應該要把力量留給支持我、疼愛我的人。」

▲ 取自欣宜IG。

她續指：「好多人有好多想法，但不是真的，只因為他們不了解我，只能算了。我知道自己好努力去做事，行得正企得正，不用害怕。」」

同場加映：林二汶訪問