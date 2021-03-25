【香港花展2021】假日賞花看盡18區園圃　荷蘭花圃+日式木屋+中式庭園【內附多圖】

▲ 今年的香港花展在18區不同的公園舉行，每區的主題各有不同，各位愛花之人可以遊勻全港賞靚花了。

靚花區區有，特色各不同。今年的香港花展因應新冠疫情，而改變了以往集中在維多利亞公園舉行的形式，為避人流聚集，康文署於十八區選定公園設置精緻園圃、主題花花圃及鬱金香花圃，並透過網上形式呈現不一樣的網上花展。

▲ 屯門區屯門公園：風車塔（Vanessa拍攝及授權刊登）

今年特色花圃有兩個，第一個是位於尖沙咀的九龍公園，以今年花展的主題花杜鵑花設置；第二個是位於中西區海濱長廊的鬱金香花圃。至於十八區園圃，則分成兩類，包括東方園圃和西方園圃，各按不同特色設計，襯托不同花卉的布置展出。TOPick選了其中5區的花圃，供讀者欣賞，包括：屬於西方園圃的屯門公園、寶康公園及荔枝角公園；屬於東方園圃的獅子山公園及海心公園。

屯門區屯門公園：風車塔

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屯門公園以一座大型風車塔作主要裝置，十分搶眼，配以兩座小風車，營造荷蘭式花園的感覺。旁邊有個立體木製小渡頭、木船，遍地藍花海營造河流的效果，一隻小熊彷彿乘舟遊玩，寧謐恬靜中躍現動感，極具想像空間。

西貢區寶康公園：木輪車

▲ 西貢區寶康公園：木輪車（Vanessa拍攝及授權刊登）

寶康公園的主要裝置為一具木輪車，主題是與愛同行，以老木匠與妻子乘木輪車賞花為設計基調，樸實而溫馨，園內的花卉有玫瑰、繡球、紫杜鵑花及龍船花（山丹）。

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深水埗區荔枝角公園：木板花架

▲ 深水埗區荔枝角公園：木板花架（Vanessa拍攝及授權刊登）

荔枝角公園主要宣揚環保訊息，利用不同廢棄翻新成不同的裝置，如車胎、鋁罐、膠樽，甚至因颱風而打斷的樹木樹枝，都轉化成藝術裝置。車胎變身花盆、鋁罐重生變小風車、小蝴蝶，現場更設置太陽能庭園設備，以天然再生能源推動水力灌溉系統。

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黃大仙區獅子山公園：中式庭院

▲ 黃大仙區獅子山公園：中式庭院（Vanessa拍攝及授權刊登）

獅子山公園的主題是傳統的延續，以中式庭院作主要裝置，在古雅的望月亭內，古箏抑揚沉厚的樂韻悠悠飄揚，在此情此景賞園中的山茶、桂花，極具發思古幽情的韻味，思緒忽地遊走在歷史的長廊裏。

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九龍城區海心公園：日式木屋

▲ 九龍城區海心公園：日式木屋（Vanessa拍攝及授權刊登）



海心公園以日式風格木屋設置，配以卵石、石燈、竹筒流水裝置等等，恍如與天地大自然融為一體，園中有杜鵑花、富士櫻、比利時杜鵑花等，令人洗滌心靈。

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十八區園圃、主題花花圃及鬱金香花圃已陸續在指定的康文署場地設置，以配合網上花展的製作及拍攝。十八區園圃及主題花花圃將會保留至4月19日網上花展完結為止，而鬱金香花圃則會保留至3月31日，市民可把握時機前往現場欣賞。

編輯：葉翠華