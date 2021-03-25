【虐打母親】聲稱壓力大虐母3年鐵鎖打私處　30歲碩士生囚56周父稱毫不知情

▲ 新加坡一名30歲碩士生虐打母親3年，判處入獄56周。

學業壓力太大或會令人變質，新加坡一名30歲碩士生聲稱因學業壓力，而對母親施虐長達3年，包括向母親揮拳打臉及用鐵鎖打私處等，控方再揭露他更多虐母情節，如命令她拿著冰袋貼臉罰企長達12小時，法官斥被告的虐母手法殘忍，判處入獄56星期。

據新加報《聯合早報》報道，30歲被告許祖華（音譯）於2017至2019年在新加坡國立大學攻讀碩士學位。當他面對學業壓力，便將68歲母親湯金梅（音譯）當出氣袋，3年來以殘忍手法虐打母親。

冰袋貼臉罰企12小時

控方提交防止家庭暴力中心（PAVE）的兩份報告揭露更多虐母情節，被告只准許母親喝白開水；母親也曾投訴某次被拳打臉後，還被下令拿著冰袋貼臉罰企長達12小時。被告更恐嚇，若發現母親把手放下，便會再毆打她。

被告也曾用電視遙控器敲擊母親額頭，導致她額頭留下傷疤。他亦刻意打母親的私處，因為傷勢不容易被人發現；且被告不允許母親開門，不讓她見鄰居，甚至僅讓母親穿破舊衣服，防止她逃跑求救。另當他發現父親偷洗他的枕頭套，也在母親身上出氣。

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兒子稱很愛母親 承諾出獄後照顧

現年68歲的母親為了不影響被告的前途，曾多次阻攔哥哥和侄女報警。即使被醫院懷疑她遭受家暴而報警時，她仍堅持傷勢是自己在廁所跌倒而造成。不過，母親去年一次被打後忍無可忍，才離家向哥哥求救，侄兒最終報警揭發被告的惡行。

沒有代表律師的被告早前認罪後，表示自己患有精神病，要求法官讓他接受強制性治療，以取代監禁，又表示自己很愛母親，不清楚為何會對母親作出愚蠢行為，希望盡快與母親團聚，也承諾會照顧她。他亦希望盡早出獄，完成餘下半年的碩士課程。最後法官訓斥被告手法殘忍、令人髮指，判他入獄56周。

父首開腔表示毫不知情

被告69歲父親首度就事件開腔，表示自己任職洗碗工早出晚歸，對兒子3年來的惡行毫不知情，也未曾聽過妻子提起遭兒子毒打。上星期有親戚叫他看報紙，他才得悉整件事的來龍去脈，心裡感到很難受及震驚。

他回想過去妻子數次稱自己跌倒要看醫生，相信妻子的傷勢很可能是兒子造成的，表示如果早點知道，他一定會阻止。

父親指出，被告是他和妻子的獨生子，一家三口住當地四房式組屋。兒子從小就很乖巧、用功學習，從來毋須父母操心；兒子讀大學也不曾向他討學費，他甚至不知道兒子正讀碩士課程。

不過，報道形容父親受訪時閃爍其詞，記者無法得知他是否知道兒子過去4個月的去向。他只願透露妻子於去年6月已搬走，據悉還申請了個人保護令，但他不清楚其搬走的原因，並拒絕透露更多細節。

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責任編輯︰王明芳