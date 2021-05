【英文零冠詞】英文零冠詞（Zero Articles） 3個名詞前不加「A, An, The」的情況

冠詞(Articles)「A, An, The」用於部分名詞(Nouns)之前,十分常見,但很多學生也未能掌握正確的用法,不清楚何時要加,何時不用加,往往憑感覺使用。其實,在以下3種情況,我們會用Zero Articles(零冠詞),即不用以任何冠詞表示名詞。

1. 表示不可數名詞或複數

當句子敍述一般情況(generalized situations),而表示的對象是不可數名詞(Uncountable Nouns)或複數(Plural Nouns),便會用零冠詞(Zero Articles),即不用任何冠詞來表示名詞,例子如下:

Life is hard for athletes.

Science cannot tell lies.

2. 表示專有名詞

表示大部分專有名詞(Proper Nouns),例如特定的建築物、學校、街道、公園時,也不用加冠詞,例子如下:

Christmas is his favorite festival.

Her dream is to climb Mount Fuji.

但亦有些例外情況,例如表示「 美國 」(the U.S.) 這個專有名詞時,便要用the,想知更多要用the的情況,請參考【英文定冠詞】英文定冠詞(Definite Article) 掌握正確用「the 」7種情況。

3. 表示特定時間

表示特定時間,如yesterday, today, tomorrow時,也不用加冠詞,例子如下:

I am going to visit him today.

我今日將會探訪他。

She was absent for school yesterday.

她昨天沒有上學。