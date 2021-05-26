【英文零冠詞】英文零冠詞（Zero Articles） 3個名詞前不加「A, An, The」的情況

冠詞（Articles）「A, An, The」用於部分名詞（Nouns）之前，十分常見，但很多學生也未能掌握正確的用法，不清楚何時要加，何時不用加，往往憑感覺使用。其實，在以下3種情況，我們會用Zero Articles（零冠詞），即不用以任何冠詞表示名詞。

1. 表示不可數名詞或複數

當句子敍述一般情況（generalized situations），而表示的對象是不可數名詞（Uncountable Nouns）或複數（Plural Nouns），便會用零冠詞（Zero Articles），即不用任何冠詞來表示名詞，例子如下：

Science cannot tell lies. 科學不會説謊。 Life is hard for athletes. 運動員的生活很苦。

2. 表示專有名詞

表示大部分專有名詞（Proper Nouns），例如特定的建築物、學校、街道、公園時，也不用加冠詞，例子如下：

Her dream is to climb Mount Fuji. 攀登 富士山 是他的夢想。 Christmas is his favorite festival. 聖誕節 是他最喜歡的節日。

但亦有些例外情況，例如表示「 美國 」（the U.S.) 這個專有名詞時，便要用the，想知更多要用the的情況，請參考【英文定冠詞】英文定冠詞（Definite Article） 掌握正確用「the 」7種情況。

3. 表示特定時間

表示特定時間，如yesterday, today, tomorrow時，也不用加冠詞，例子如下：

I am going to visit him today. 我今日將會探訪他。 She was absent for school yesterday. 她昨天沒有上學。

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