運輸署推出全新版「香港出行易」流動應用程式　新增九巴及專線小巴實時到站資訊

▲ 運輸署今日（25日）推出全新版「香港出行易」流動應用程式。（運輸署提供）

運輸署今日（25日）推出全新版「香港出行易」流動應用程式，新版採用全新用戶介面，提供個人化交通及公共運輸資訊，以及更多實時到站資訊，以提升用戶體驗及便利市民出行和計劃行程。

全新版「香港出行易」可讓用戶自行設立捷徑，以便更快查閱所需交通及公共運輸資訊。用戶亦可以書籤標記常用的車站或停車場，從而更方便查閱實時到站或車位空置資訊。透過個人化設定，用戶可以根據所選擇的地區、出行路線、時間等收取即時交通及公共運輸資訊。程式亦可根據用戶的位置提供鄰近的交通及公共運輸資訊，例如最近的車站位置、提供的公共運輸服務路線及實時到站資訊。

就提供更多實時到站資訊，隨着九巴及龍運巴士向政府開放實時到站資訊，「香港出行易」亦新增九巴及龍運巴士實時到站資訊。此外，運輸署今日亦於「香港出行易」及資料一線通進一步發放72條專線小巴路線的實時到站資訊。運輸署會繼續分階段發放餘下約500條路線的實時到站資訊，以期在明年全面覆蓋所有專線小巴路線。

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責任編輯：陳子謙