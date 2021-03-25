【鄭中基演唱會】座位表曝光車輛套票6000元　Ronald化身不同年代經典角色

剛3月9日49歲生日的鄭中基（Ronald），在當日宣布在於今年4月24及25日假中環海濱活動空間，舉行一連兩場全港首個戶外自駕演唱會《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》。演唱會在今日（3月12日）預售，將於明天（3月26日）正式開賣。

演唱會票價分別設有座位1080元、880元及車輛套票6000元。演唱會海報日前曝光，海報上有多鄭中基裝扮成各款動漫及電影角色的畫作，貫徹Ronald的玩味風格之外，也切合了「人人都是鄭中基」的主題。

一向給人感覺開心搞笑的鄭中基，早已表明今次演唱會除演繹「必唱歌」外，也為大家帶來開心的歌。而其感動位就正正演唱會海報上率先呈現，海報設計師Jackey表示：「事前同Ronald溝通，想帶出人人都係鄭中基嘅message，所以就想揀啲人人都一眼認得嘅character。」

問到為何會選海報上這批人物時，Ronald稱：「海報上都係幾個不同年代、有代表性或我鐘意的人物，殭屍先生、Mark哥、李小龍、進擊的巨人、一拳超人等，他們個樣都改畫成我個樣，等於音樂世界上人人都可以係鄭中基！」