【DSE2021】居圍封大廈考生如在解封後應盡量趕赴試場應考　遲到將不設補時

▲ 考評局公布2021中學文憑試安排。（陳永康攝）

考評局公布最新的2021年文憑試安排。今年文憑試於4月23日開考，到5月20日結束，放榜日則為7月21日。今年有420多間學校會提供考場。受疫情影響，考評局今年作出多項相應安排，如考生居住圍封區域內，因等候檢測結果而在考試後才到達考場，可繼續應考但不獲補時，考評局將就相關情況作出評估。

DSE暫定7月21日放榜，首度試行SMS發放成績，詳情即看：【下一頁】

考評局秘書長魏向東表示，為了確保考生之間保持充分的社交距離，今年安排420多間學校提供考場，可提供520個禮堂及750間課室，考生之間會保持1.5米距離，亦會有2萬多名教師負責考評工作。考評局亦向學校發放指引，就清潔、通風等方面提供建議。魏向東亦說，會繼續就疫情發展與教育局保持緊密溝通，以確保考生可安心、順利地完成考試。

▲ 魏向東。（陳永康攝)）

至於一些突發情況，如考生因要居住於圍封區域內，因要等待檢測結果以延遲到達試場，考評局公開考試總監麥勁生說，如考生需要接受強制檢測，必須有檢測結果才可進入考場；而考生得到陰性結果後，預計可趕及考試並在考試開始後才到達試場，可向試場主任報告，考評局將就相關情況作出評估，再決定是否可以在評級上作調整。但麥勁生強調，文憑試不設臨場補鐘，所有考試會在同一時間開始及結束。

▲ 麥勁生。（陳永康攝)）

若考生因住在圍封區域內，在考試完結前仍未得到檢測結果，或開考前感到身體不適，就不應到試場應試，並要盡快聯絡考評局公開資訊中心備案，考評局常設委員會接納申請，考生要提交報告解釋，在獲得學校推薦後，考評局會就考生成績作評估，成績最高可達5級。麥勁生又提醒，考生應試前必須填寫健康申請表。

考評局學校考試及評核主管許婉清就表示，如果考生完成檢測離開圍封區域後，因時間趕急而希望前往其他較近的考場，可以致電考評局，局方會盡量協助。

對於若考場出現確診個案，衞生防護中心會進行接觸者追蹤，試場會進行清潔消毒，之後可重新開放，如有需要，考評局會盡量安排考生調往同區的後備考場，並以電郵或手機短訊通知。麥勁生表示，考評局以盡力讓考生保持社交距離，希望若出現確診個案，會減低影響。

許婉清亦說，核心科目將試行「原校及地區試場安排」，已諮詢學校議會，並獲大部分學校支持，相信可減輕考生找試場的功夫和壓力，加上座位保持1.5米距離令考場可容納人數減少，故新安排有助解決有關問題。雖然大部分學校考生可以派去原校應考，但部分學校因裝修或附近地點有噪音，未必可以提供試場，有關考生會被派去同區或鄰近，平均4,600名考生不可在原校應考，佔整體考生人數約1成，涉及38間學校。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴、馮琪雅