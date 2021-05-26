【英文將來式】英文將來式（Future Tense） 「Will」和「Be going to」的分別

Simple Future Tense （簡單將來式）用來表達一些可能將會發生的事情，如決定、猜測，常見的句式包括「will+動詞（Verbs)」和 「be going to+動詞（Verbs)」兩種。很多學生都以爲這兩種句式沒有分別，但其實它們各有特定的功能。

「will+動詞」表示即時下的決定

「will+動詞」表示在説話或下筆時才下的，有關將來的決定，例句如下：

I will buy a carton of milk. 我會買一盒牛奶。 I will leave at 4 p.m. 我會在四時離開。

「be going to+動詞」表示早前下的決定/推測

「be going to+動詞」則表示在説話或下筆前已有的，有關將來的決定，例子如下：

I am going to Japan next week. 我下星期會去 日本 。 I am going to resign. 我將會辭職。

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