【英文將來式】英文將來式（Future Tense） 「Will」和「Be going to」的分別

Simple Future Tense (簡單將來式)用來表達一些可能將會發生的事情,如決定、猜測,常見的句式包括「will+動詞(Verbs)」和 「be going to+動詞(Verbs)」兩種。很多學生都以爲這兩種句式沒有分別,但其實它們各有特定的功能。

「will+動詞」表示即時下的決定

「will+動詞」表示在説話或下筆時才下的,有關將來的決定,例句如下:

I will leave at 4 p.m.

I will buy a carton of milk.

「be going to+動詞」表示早前下的決定/推測

「be going to+動詞」則表示在説話或下筆前已有的,有關將來的決定,例子如下:

I am going to Japan next week.

我下星期會去 日本 。

I am going to resign.

我將會辭職。