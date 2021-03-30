【超市大搜查】53款汽水近3成含邪惡色素或損專注力及IQ　38款不含邪惡色素汽水名單

汽水除了高糖更有機會攝取到6大邪惡人造色素，或會影響兒童專注力及智商。TOPick抽查市面53款汽水飲品，按標籤所列，發現15款汽水含有一種或多種備受關注的邪惡色素。

6種備受關注的人工色素如下：

6種人工色素或損兒童專注力及智商

2007年，英國南安普敦大學曾針對以上6種人工食用色素進行研究，發現3歲及8至9歲的兒童，飲用混合不同劑量的6種人工色素，及防腐劑苯甲酸鈉的飲品後，過度活躍情況有所增加。英國食品標準管理局委託該大學進一步研究更發現，該6種人工色素還會影響兒童的智力，嚴重時可導致兒童的IQ下降5.5分。

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

TOPick抽查市面常見的53款汽水飲品，包括不同品牌如：可口可樂、雪碧、七喜、芬達、玉泉Schweppes、樂天、HATA等，整理出38款不含上述6種人工色素的汽水：

傳統品牌汽水：

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抽查發現，汽水產品較常使用檸檬黃（E102）、日落黃（E110）及誘惑紅AC（E129）人造色素，當中以檸檬黃E102最多，有11款汽水。日落黃（E110）及誘惑紅AC（E129）則分別各有3款汽水使用。而這些使用了E102人工色素的飲品多數帶有黃色。

另外TOPick記者亦發現有1款汽水同時使用了3種備受關注的人工色素。

其他不含上述6種人工色素的汽水/梳打飲品：

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責任編輯：楊宛茜