【親子樂園】9000呎NAMCO室內遊樂場進駐屯門　必玩5大動感園區及本地特色迷你巴士

▲ 9000呎NAMCO室內遊樂場進駐屯門，必玩5大動感園區大玩本地特色迷你巴士。

最新親子遊樂場進駐屯門！人氣日本遊戲機中心NAMCO首度進駐屯門區，全場佔地9,000呎，當中最觸目是佔地約4,000呎的兒童室內遊樂場《Asobi Park PLUS》，特設5大特色樂園區，大玩香港本地特色巴士、大型投影遊戲，絕對是小朋友放電之選。

NAMCO屯門市廣場店遊戲區率先在今年3月3日開幕，場內設多款經典遊戲，當中經典彩虹池及公仔機深受歡迎，另設不同新機種及獨家互動遊戲，例如挑戰乒乓速度的「Nice Ping Pong」及「JR小火車」，是入場必玩遊戲，小朋友絕對不能錯過。

▲ NAMCO屯門市廣場店遊戲區3月3日率先開幕。（梁節儀攝）

佔地約4,000呎、由日本NAMCO團隊開發的兒童室內遊樂場《Asobi Park PLUS》今日（25日）正式開幕，全新加入特色露營「Glamping」主題，結合日本嶄新科技元素，讓大人及小朋友享受科技帶來的室內迷你露營小天地。兒童室內遊樂場設有5大動感親子園區，包括大型木搭高台設施「想像之丘」、大型投影遊戲「Poi Poi Paint Wonder Coloring」、「小王國」、「Eco Ride」及「創作村」，除了讓小朋友放電外，還鼓勵他們發揮創意及想像空間。

「想像之丘」

小朋友可以在大型木搭高台上尋找各種隱藏的刺激玩意，向高處挑戰，大玩瀡滑梯。

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「Poi Poi Paint Wonder Coloring」

▲ 將波波球投向屏幕，為投影壁畫塗上顏色。（梁節儀攝）

「Poi Poi Paint Wonder Coloring」結合創新科技元素，以科技將真實波波球結合虛擬漆彈，只要將波波球投向屏幕，小朋友便可創造獨一無二的科技藝術作品，實行邊玩邊用盡天馬行空的想像力。

「小王國」



內有不同種類、不同主題的模型，例如恐龍世界、動物園、特色小屋及長長的火車路軌，讓小朋友建立他們專屬的世界。

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「Eco Ride」

▲ 大玩迷你巴士。（梁節儀攝）

「Eco Ride」有本港特色多輛迷你巴士，巴士有不同的路線，小朋友可以化身巴士司機接載乘客，穿梭香港不同景點，享受在香港駕駛初體驗。

▲ 本地迷你巴士體驗。（梁節儀攝）

「創作村」

▲ 以露營概念設計。（梁節儀攝）

「創作村」設有不同的場景，例如農場、BBQ場及露營場等，讓小朋友在不同場景發揮創意，構思話劇情節及扮演不同角色，小朋友不但能加強溝通技巧，還能嘗試認識新朋友，擴闊社交圈子。

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NAMCO Asobi Park PLUS 屯門市廣場店詳情

地址：屯門市廣場1期2樓2190A舖

營業時間：早上11時至晚上9時（最後入場時間為晚上8時30分）

入場費用：小童（18個月-12歲）：$100（首30分鐘）、$60（追加30分鐘）

成人：$50（首30分鐘）、免費（追加30分鐘）

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記者：梁節儀