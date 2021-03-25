【姊妹情深】9歲姊姊患重病生命危在旦夕　懂事4歲妹勇敢捐骨髓助重生

▲ 4歲妹妹勇敢捐骨髓，助患重病的姊姊重生。

手足情深，兄弟姊妹有難總會互相幫忙。內地一名9歲女童患有重病，生命危在旦夕，急需骨髓移植保命，家中僅4歲妹妹跟她的骨髓配對成功，懂事的小妹妹勇敢捐骨髓，幫助姊姊續命重生。

綜合內地傳媒報道，西安的9歲女童甜甜罹患再生障礙性貧血（又稱再生不良性貧血），最好的治療方法是進行骨髓移植，而唯一骨髓配對成功的是她4歲的妹妹樂樂。兩姊妹的爸爸當時很忐忑，一方面很想救大女，另一方面卻不忍年幼的細女受苦。

捐骨髓助姊姊續命

西安交通大學第一附屬醫院血液內科主任賀鵬程表示：「在沒有血細胞的情況下，孩子的生命就受到威脅，按照自然病程，（壽命）一般就是三個月到六個月。」

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樂樂體重只有16公斤（約35磅），最終她於3月1日，完成為期2日共10小時的造血幹細胞採集。懂事的樂樂說：

姐姐病了，我要幫姐姐。

樂樂隔著病房窗戶看躺在病床上的姊姊，開心表示，「我剛才看見她的手了！」

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護士讚勇敢合作

護士長林歡指出，樂樂在整個過程表現勇敢，也配合得很好，只是唱唱歌而已，「我告訴她小腿不能動，第一天4個小時（採集過程），她的腿真的是一動不動。」樂樂還不時與醫護人員互動。

此外，副護士長樊婷講述，她看到爸爸抱著樂樂，隔著病房窗戶看姐姐，樂樂跟姐姐說加油，還給姐姐劃出一個心，畫面令她很感動。

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責任編輯：王明芳