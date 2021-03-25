【奪命意外】父母情人節禮物變凶器　8個月大女嬰被床邊氣球繩纏頸窒息死

初生嬰兒對所有事物都充滿好奇，一個小小的疏忽可能會奪去其小生命。在英國，一名8個月大女嬰於去年2月，遭氣球繩勒頸而導致窒息死亡。近日當地死因庭宣布調查結果，指女嬰死於意外，形容事件是一宗悲劇。

母親廚房洗碗聽不到哭聲

根據英國傳媒報道，一家三口居於曼徹斯特，事件發生在去年2月22日，當時母親Brandy Kimberley Harvey下班回家後，正照顧8個月大女兒Malaysia Kaylia Lamour，而父親則外出工作。在10時許，由於Brandy需要到廚房洗碗，所以將女兒安置好在睡房的嬰兒床上。而因為廚房離睡房不遠，故她洗碗時仍然能聽到女兒在房內發出的聲音，以及其斷斷續續的哭聲。

但過了一段時間，哭聲漸漸停止，Brandy立即衝到睡房查看，驚見女兒被氣球繩纏頸。她立即剪斷繩子及召喚救護車，醫護人員於午夜到達為女嬰搶救，惟返魂乏術，隨後宣告女嬰死亡。據報，涉事的心形氣球為丈夫送給妻子的情人節禮物，被綁在夫婦睡床的床邊，而嬰兒床的位置則在睡床的旁邊。

懷疑女嬰欲抓氣球繩子摔倒

法醫在驗屍時，發現女嬰頸部有明顯受壓的痕跡，估計是女嬰可能想抓著氣球，但從坐姿或站姿摔倒，令繩子纏繞她頸部導致窒息。警方其後展開調查，表示事件沒有可疑，「他們的鄰居形容兩夫婦是『模範夫妻』，非常關心女兒Malaysia，是一個充滿愛的家庭。」

死因裁判官Dr Alan Walsh裁定女嬰死於意外，並提醒家長對繩狀物需保持高度警惕，避免孩子發生不必要的意外，

這是一場悲劇。雖然沒有人預計到會發生這些可怕的事故，但危險的確存在，其他父母也應該引以為鑑。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳