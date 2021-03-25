【虐殺女童】繼母供稱「我真係攞個心出嚟錫佢哋」　承認打過及餓女童「無諗過佢會死」

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（25日）於高等法院續審，涉案繼母今繼續出庭自辯。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（25日）於高等法院續審。涉案繼母今繼續出庭自辯，被問及有否愛過兩兄妹，繼母回應指「我真係攞個心出嚟錫佢哋，我嫁得俾我先生，就當佢哋係我親生小朋友」，繼母又強調雖然曾以藤條和拖鞋打女童，亦曾餓過她，「但從未無諗過佢會死囉。」

涉案30歲繼母今出庭自辯，談及2018年1月6日女童Z去世一事，繼母於庭上指「從來無諗過佢會死，我之前諗住新年之後同佢睇醫生」，繼母解釋指，由於Z經常將字母和數字反轉來寫，因此擔心Z的智力有問題，打算帶她去檢查。

辯方提出繼母曾多次於微信中向丈夫表示要殺了Z和兄長X，繼母於庭上解釋「我當時只係好嬲，表達當刻嘅情緒」。繼母又供稱她遷往與母親同住期間，經常感到壓力很大，「瞓唔到、食唔到，見到嘢食會想嘔反胃」，繼母又指她長期頭痛。對於辯方指她曾向丈夫發送訊息，指要求丈夫照顧親生女兒Y和母親，繼母指「我真係覺得好辛苦，覺得自己好無用，咩都做唔到，有時真係好想死」，並指她擔心自己會忍不住自殺。

被問及面對Z時所感到的壓力，繼母指Z對她不理不睬，她每天為Z處理傷口，Z卻將傷口上的結焦撕去，「俾足一日三餐，俾埋下午茶同甜品佢食，但佢都不斷偷嘢食，我真係唔知點教好佢」。繼母又指她自2017年12月8日起已再沒有打Z，因為她認為再打亦沒有用，「望到佢啲瘀同傷，我自己都好心痛」。

辯方又問及繼母曾帶Z往醫院接受檢查，繼母指因為Z說話時有點「痴脷筋」，亦會將說話的次序掉亂，因此她帶Z去檢查。繼母並指，早於仍然與丈夫家人同住時已發現問題，惟祖母指Z長大後便會自然康復，繼母其後亦有將檢查報告交到幼兒園讓老師跟進。

辯方又引述夫婦之間的微信對話，指繼母曾向押店典當一些東西，繼母於庭上確認，由於家中經濟狀況很差，「飯又無錢開，小朋友雜費又無錢俾，哥哥仲要睇醫生，又無錢帶佢睇」，因此她將結婚時所戴的龍鳳鐲拿去典當。辯方又指繼母曾向丈夫發短訊，指Z親手給她造了一張生日卡，繼母於短訊中指「佢有心已經好好喇，我好開心」。繼母於庭上確認事件，並一度落淚。

辯方又指繼母曾向丈夫指責Z失禁，並斷言Z一定不是因身體出問題而失禁，繼母解釋指Z於早期亦曾大小便失禁，她當時問過Z，「佢話係特登痾、瀨，佢同我講目的係激嬲我」，因此她主觀地認為Z刻意跟她作對。

辯方又問及，繼母從來有否愛過X和Z兩兄妹，繼母回應指「我真係攞個心出嚟錫佢哋，我嫁得俾我先生，就當佢哋係我親生小朋友，我真係好想教好佢哋，教到佢哋好似Y咁，從來無諗過Z會走。我係有用藤條打佢、有用拖鞋打佢，甚至有唔俾佢食嘢，但從來無諗過佢會死囉」。

繼母自辯完畢後，父親一方對她並無任何盤問，而繼外婆一方則問及，繼外婆不時會跟兩兄妹談道理，而且同樣愛錫家中3個小朋友，繼母同意說法。案件下午續審。

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（25日）於高等法院續審。（資料圖片）

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝