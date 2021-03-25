立法會通過修改議事規則　議員行為不檢點可被停職

▲ 立法會今（25日）通過由建制派立法會議員謝偉俊提出的修改議事規則決議案。（程志遠攝）

立法會今（25日）以功能團體22票贊成、0票反對，以及地方選區16票贊成、1票反對，通過修改議事規則決議案，投下反對票的為熱血公民立法會議員鄭松泰。修訂內容包括加入「停賽」機制，如果議員在全體委員會、內會或財委會會議上作出極不檢點行為，立法會主席可將議員點名，並容許代理主席提出「不容修正或辯論」的動議，表決後暫停有關議員職務，首次罰則為一星期，其後再遞增，並訂明立法會議案辯論時限和縮短議員發言時表間等。

鄭松泰認為，有關議事規則修訂屬無必要，不但扼殺議事空間，亦損害議會文化。他解釋，人大決定修改本港選舉制度，新增的資格審查委員會將審核參選人背景，以符合「愛國者」的標準，指如今修改《議事規則》是多此一舉。

建制派「班長」廖長江指，新修訂的議事規則就辯論時間設時限，有利提高議事效率，過去反對派濫用議事規則，今次作出針對性的修改，能在代議士議政論政的權利，以及立法會履行憲制職能和社會責任之間，取得合理適當的平衡，認為有關修訂沒有削弱議會功能，而是撥亂反正，提高議會整體質素和效率。

經民聯立法會議員梁美芬稱，過往十多年立法會的文化每況愈下，自從前立法會議員黃毓民在議會「掟第一隻蕉」，就打開了「潘朵拉的盒子」，形容以往反對派玩弄議事程序等如「吸毒」。

新民黨主席葉劉淑儀就指，過往議會發生很多不堪入目的事情，任何一個有尊嚴的議會都不會容許，認為相關罰則合理。

對於有聲音指，建制派趁民主派離開議會期間修改議事規則，屬「乘虛而入」，經民聯立法會議員林健鋒指不認同，認為修訂是因時制宜，若建制派展現所謂君子風度，只是對不起港人。

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記者：尹櫻霖