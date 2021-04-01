【活得健康啲】用洗潔精洗木砧板超錯會殘留化學物　專家：化學物會腐蝕砧板纖維容易發霉【附清洗及保養方養】

▲ 專家教大家正確清洗及保養砧板貼士。

為甚麼家中的砧板怎樣清洗都是滑潺潺，有時還會發出臭味？今集《活得健康啲》請來萬記砧板第三代負責人歐家亮教大家如何清洗及保養砧板。

▲ 萬記砧板第三代負責人歐家亮（左）、主持Ricca（右）

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刀坑易蘊藏細菌污垢致發霉

歐老闆建議大家把發霉的砧板丟掉，而砧板發霉主要原因，是因為它們的刀坑容易蘊藏細菌及污垢，甚至積水，久而久之，清洗得不好，很容易滋生細菌變成發霉。

吃到肚裡，看病的錢比砧板價錢貴！

膠砧板更容易有這發霉的情況，因為使用膠砧板，刀痕會永久殘留，但木砧板會好一點，因為使用木砧板切東西後，我們會把它洗乾淨，木材遇水會膨漲會令刀痕消失。

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用洗潔精或漂白水來清洗木砧板大錯特錯

很多人會用洗潔精，甚至用漂白水來清洗木砧板，歐老闆表示這是大錯特錯。因為木砧板是一塊硬身的海綿，它會吸收外來的東西，所以它會吸入洗潔精及漂白水等化學物。

如果這樣清潔及使用砧板，用家會吃到洗潔精及漂白水。其次這些化學物會腐蝕砧板的纖維，令到砧板更容易發霉。

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清潔竹、木砧板方法

一般清潔竹、木砧板都是用檸檬、醋擦勻砧板的外表，然後用熱水燙燙，之後自然風乾即可。

歐老闆續指，清潔木砧板後，可以用油抹砧板形成保護，令水份不容易出來，便沒那麼容易爆裂，水份不容易進去，便沒那麼容易發霉。

清潔膠砧板方法

點擊大圖了解清洗膠砧板方法：

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至於膠砧板，歐老闆建議大家用漂白水或洗潔精進行清潔便可，但記得每次用化學物清潔後，一定要用大量清水沖洗，否則會令砧板殘留化學物。

預防砧板龜裂關鍵在「開砧板」

如果不想砧板容易龜裂，用家需在「開砧板」時做足準備。竹、木砧板的「開砧板」方法多數是「啤水」，要啤到砧板濕透才可，

細水長流，不斷開水喉，否則砧板都很容易爆裂。

他指有些人或會用浸砧板方法來「開砧板」，他提醒大家記著用鹽水浸，非清水浸。

此外，他建議大家「開砧板」後要開始用來煮餸，因為煮餸時有雞、豬、牛，會有油份沾在砧板上。

砧板吸收了油份，便可滋潤砧板，令砧板不易爆裂。

點擊大圖了解保養木砧板方法：

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大家學懂以上的貼士，砧板便可更耐用及用得安全！

同場加映：除了注意砧板衛生，百潔布也容易暗藏邋遢，正確清潔及使用百潔布方法，即睇【下一頁】

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記者：王芷瑩