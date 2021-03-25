【照顧者】39歲兒子嚴重智障如歲半大嬰兒　好爸媽不辭勞苦承諾照顧愛兒一輩子

▲ 一個長不大的孩子，令父母永遠牽腸掛肚。

養兒100歲，長憂99。一個長不大的孩子，更令父母永遠牽腸掛肚。TVB節目《星期日檔案》以高齡照顧者為主題，訪問了幾名年長的爸爸媽媽。其中一對受訪者劉生劉太，育有一名智力僅歲半大的39歲兒子志傑，多年來悉心照顧愛兒，無微不至。78歲的劉先生甚至許下承諾：

我一定會照顧他一輩子，除非我不在人世。

志傑6歲時被評估有嚴重智力障礙，智力程度只有18個月大，日常不能言語，起居飲食就由67歲的媽媽劉太打理。志傑需定時到日間展能中心接受訓練，以往由媽媽自行接送，但自劉太行動不便後，就改為中心車接送。劉太說，志傑一見到中心車就很高興。

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劉太本身是糖尿病及高血壓患者，3年前中風後，影響了活動能力。劉生今年78歲，但仍然堅持每天早上做兼職幫補家計，再回家跟太太一起照顧志傑：

星期一至六工作1小時，賺些多餘錢買餸。自己有能力外出工作，便幫輕家庭負擔。

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劉生在10年前患過大腸癌，現已康復。雖然體力大不如前，但他仍堅持照顧妻兒。特別是太太中風後，劉生連睡覺也寸步不離太太和兒子。平時劉生就睡在兩母子房內的地板：

因為我擔心他們兩母子一旦有突發事情，我立即能照顧他們。

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志傑在09年時原本已輪候到弱智人士宿舍，但當時劉生劉太認為自己尚有能力照顧孩子，選擇了放棄宿位。然而事隔3年後，夫婦身體陸續出現毛病，迫不得已下只有在11年再為兒子輪候宿舍。社署曾回覆劉生，確認他們是在輪候清單，但要等20年。

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除了一星期5天要到展能中心上課外，行動不便的劉太依然堅持，每周帶兒子外出一次，原因是志傑很喜歡搭巴士看風景。節目攝製隊跟著劉太和志傑出街，志傑會在巴士上興奮叫嚷，有時也未必坐得定，此時劉太就會勸止他，無奈又帶點寵溺地說：

你不喜歡也要喜歡，他要去街。這個「百厭星」就是這樣。

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每次帶志傑外出，劉太都會在事前做許多準備，在街上又要追趕兒子的步伐。對年事已高的劉太來說並非易事。雖然志傑正在輪候宿舍，但劉太仍然不放心，最希望仍是可以把兒子一直留在身邊，照顧他直至終老：

希望他一直有進步，（懂得）說話就可以。

相關影片如下：

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責任編輯：羅嘉欣