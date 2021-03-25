【愛心男孩】14歲發展遲緩少年克服障礙　縫製逾600煲呔捐出助被棄貓狗尋家

▲ 美國一名14歲SEN少年車縫逾600煲呔，捐出助被棄貓狗找家。

每個孩子都有不同的天賦才能，包括SEN孩子！美國有位SEN少年難以做一些仔細動作，可是自從8歲起跟姊姊學使用縫紉車，他開始車縫煲呔，更將這些用心製作的煲呔給予被遺棄動物，令牠們吸引想領養貓狗者的注意，提升成功找家的機會。

▲ 美國14歲少年Darius充滿愛心，一直喜歡狗隻。（IG圖片）

SEN孩子愛上縫紉

據《華盛頓郵報》報道，美國一名現年14歲少年Darius Brown是SEN（Special Educational Needs）特殊教育需要的孩子，在2歲時確診語言障礙及精神運動協調障礙。Darius在8歲時跟姐姐Dazhai學用衣車縫製領結煲呔。第2天，他開心地戴著以「忍者龜」為主題的煲呔返學，幾位朋友大讚並表示很想要，於是Darius回家車縫了很多。

▲ Darius親手製作的煲呔很精美。 （IG圖片）

兩年後的2017年，Darius看新聞知道颱風侵襲佛羅里達和波多黎各等地，令數百隻貓狗無家可歸，被遺棄到動物中心，一直喜歡狗的他忽發奇想，決定用自己的喜好及才能幫助無家動物。

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單親媽支持兒子做善事

42歲的單親媽Joy Brown一度擔心兒子使用衣車，後來見兒子很堅持，改為全力支持他。

我曾擔心他用衣車會受傷，可是見縫製有助他發展精細運動技能，增加小手肌的敏捷，就支持他。加上，他一直很愛狗，只是住所禁止養寵物。

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Darius在網上創立「Beaux & Paws」，發起籌款活動，有善心人捐出縫製布料，其製成品捐給不同的救助動物中心。此外，他會將作品出售予公眾，部分利潤捐贈給動物機構，4年來，他大約已捐出逾600煲呔予無家的貓狗。

▲ 美國前總統奧巴馬都注意到Darius，發信讚揚他的善行。（網上圖片）

助無家貓狗引人注意

每條煲呔都是用心製作，製成品款式多樣，包括彩虹、圓點、條紋、動物圖案等，又會配以水鑽、肉球吊牌等，Darius表示每條都不同，並很享受設計及配搭縫製。他更希望有天能開設狗隻收容所，並擴大寵物配飾產品，他相信一隻穿著講究的狗會讓人開心。

我使用各式各樣的材料，由於狗喜歡滾來滾去，所以必須能夠清洗。我很喜歡用閃亮色彩和吸睛的材料，助貓狗能脫穎而出，引起人們的注意。

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動物義工大讚動物戴上煲呔後，真的可以吸引人注意，大大提升被領養的機會，尤其年紀較大的動物一直被忽視，Darius的煲呔令牠們更快被注意到和出領養。

Darius現在每週製作大約10個煲呔，每個需要15分鐘完成。而疫情下，他更利用自己的車衣技能，車縫很多精美的布口罩並捐出，非常有愛心。美國前總統奧巴馬都注意到Darius，曾於2018年發信讚揚他的善行。

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責任編輯︰王明芳