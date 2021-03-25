【星二代】徐頴堃邀余潔滢張丹蕾齊拍網劇　籌備劇本請媽媽雪梨出山

▲ 徐頴參與網劇《我在CoverDog的日子》。

徐頴堃（Erica）早前由幕前走到幕後，與本地年輕製作團隊合作網劇《我在CoverDog的日子》，首次任編劇與副導演的Erica更找來同公司的余潔滢（Zoe）和張丹蕾（Dana）為其「處女作」演出。

Erica表示︰「今次這套是處境喜劇，事前都好緊張，怕創作的劇情不夠好笑，其實都是將自己親身經歷寫落劇本再放大，播了幾集反應不錯，自己都好開心。」

▲ 徐頴堃（Erica）早前由幕前走到幕後，與本地年輕製作團隊合作網劇《我在CoverDog的日子》

提到最新播放的一集，飾演Zoe秘書的Dana為「遺失的雞翼」搞了場「大龍鳳」，嚴刑追問公司同事雞翼下落所發生的趣事。

Erica表示這是其親身經歷︰「有次拍攝時買了盒雞翼食，之後發覺不見了一隻便不斷問別人有否食了，有位成員認是他吃食了，但他是不想我不開心才如此講，我就更加想知隻雞翼去了何處邊，最終原來雞翼是被人整跌了在沙發底。」

難請媽咪雪梨出山

於劇中演「雞翼殺手」的Zoe表示︰「睇劇本時覺得好搞笑，點解會講雞翼，原來是Erica 親身經歷。」

為重現Erica的雞翼事件，Zoe笑言掃跌雞翼都好講究︰「當時拍了好多take掃跌雞翼，豈料如何都掃不跌，真是掃跌時同真實事件一樣，掃了落梳化底，都幾好玩。」

至於Dana則說︰「當時未知是遇過的搞笑事，情緒上落幾大、幾激動，因為話我為了雞翼癲晒，用了好多氣力。化的妝忍不住笑，食好多雞翼。」

問到會否再創作不同的作品，Erica直言︰「創作這套劇是想帶給觀眾開心正能量一面，之後會繼續創作，幕前幕後都想做。」

至於會否為父母徐少強和雪梨創作劇本演出，Erica笑說︰「如果可以當然好啦，但這個要諗諗拍攝甚麼題材，現在自己先儲多些經驗，要有好劇本先可以叫郁他們，特別要請媽咪出山都好難㗎。」