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員工集體請假玩《魔物獵人》遊戲　日本VR開發公司宣布破例放假一天

社會 15:44 2021/03/25

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最近有日本公司宣布，在Switch遊戲《魔物獵人崛起》發布當天放假一天，讓員工可在家中盡情打機。

不少人期待已久的Switch遊戲新作《魔物獵人崛起》，將於3月26日全球正式發售，相信有不少機迷都迫不及待想在當日試玩。據外媒報道指，最近有日本公司竟然宣布破例放假一天，讓員工可在家中盡情打機！

據日本媒體報道，日本遊戲開發商卡普空（CAPCOM）將在本週五（26日）在全球發行《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）遊戲，同時竟引來不少員工提前請假留在家中打機。而日本一間VR內容企劃開發公司Mark-on，因收到過多員工的放假申請，其公司董事長檜山正樹就透過社交網站Twitter上宣布，將3月26日列為「魔物假日」，讓公司全體員工放假一天。

檜山正樹在接受訪問時表示，是次的休假對象僅限於普通員工，並不包含董事會成員。他更笑稱，自己也是《魔物獵人》系列遊戲的狂熱者，每部作品的遊戲時間均達到500個小時。雖然員工可在遊戲發布當日放假，但自己仍需返回公司努力工作。

Mark-on的放假消息公布後，旗下員工紛紛感到十分興奮，同時也在社交網站上掀起熱烈討論，不少網民表示羨慕，更希望自己身處的公司也能效仿。有網民表示：「員工可在隔天早上開會時報告遊戲進度嗎？」、「請問該公司還缺同事嗎？」報道也指出，檜山正樹發布的貼文已獲超過19萬人點讚，以及5.8萬次轉發。

責任編輯：李寶如

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