免費參加「理財健康Check Check 先，跨代齊FinFit」網上講座

人生每個階段都有不同的財務需要，有甚麼方法可以更有效做好理財規劃，令日後能夠輕鬆達成每個人生目標？

為支持投資者及理財教育委員會的「香港理財月2021」，滙豐將於3月31日舉辦「理財健康 Check Check 先，跨代齊FinFit」網上講座，聯同香港家庭福利會理財教育中心，與大家探討理財教育和理財健康的重要性，分享家長們應怎樣向子女灌輸正確的理財價值觀，並為自己和父母的退休計劃作好完善的規劃，齊齊FinFit！

日期：2021年3月31日(星期三)

時間：晚上8:30

語言：中文

講者：

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹先生

滙豐財富管理及個人銀行業務退休策劃主管麥子麒先生

香港家庭福利會理財教育中心經理陳慧敏女士

對象：家長、年青人、公眾人士

直播平台

關於滙豐FinFit

https://www.hsbc.com.hk/zh-hk/finfit/

7天投資速成班

https://bit.ly/2Pvs41x

理財數碼「講」

https://bit.ly/3d2u1e9

家福會理財教育中心很高興獲得滙豐銀行贊助，將響應本年三月舉行的「香港理財月2021」推出理財數碼「講」活動，提升年輕人在虛擬數碼世界的理財管理知識素質及警覺性，以迎接發展迅速及複雜多變的數碼理財環境。