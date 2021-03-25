【襲擊女友】同為警員女友提出分手　男警涉襲擊女友手臂致紅腫被控

▲ 28歲男警員涉在任職警員的女友家中襲擊對方，涉案男警否認普通襲擊罪，案件今（25日）於觀塘裁判法院開審。（經濟日報資料圖片）

28歲男警員涉在任職警員的女友家中襲擊對方，涉案男警否認普通襲擊罪，案件今（25日）於觀塘裁判法院開審。任職女警的事主供稱，事發前向被告提出分手，被告到她家中商談時欲看她的手機，她拒絕，被告遂捉住其手臂約5分鐘致紅腫。辯方盤問時，問及事主當時是否有另一男友，被告與另一男友是否知悉對方存在。事主指她曾告知被告。

被告蔡智浩（28歲）報稱公務員，被控1項普通襲擊。控罪指，被告於2020年8月18日在觀塘秀茂坪某單位內襲擊馮嘉茵。

任職女警的事主馮嘉茵今供稱，她案發前向被告提出分手，被告於2020年8月18日凌晨2時半到她家中，兩人在睡房內就分手一事爭拗，其間被告想看她的手提電話，她拒絕及用左手拿著手機，另用右手保護自己，被告則捉住她左手約5分鐘，她當時感到痛楚。

馮續供稱，她為了保護自己而推開被告，兩人推撞間，她失平衡倒地及撞到傢具，馮指兩人心情平伏後坐在床上。直至同日早上，她因為感冒及咳嗽求醫，被告當時亦有陪同。馮指當時她雙手手臂有紅腫，相信是遭被告捉住所造成，但她認為瘀血會自行散去，故沒有向醫生查詢。

馮續供稱同月20日到聯合醫院急症室就手臂瘀傷而求醫，控方及後向馮展示一系列照片，包括她雙手手臂的瘀傷及雙膝瘀傷。

辯方盤問時，問及馮當時是否有另1名林姓男友，馮同意。辯方續問及馮，她與林自何時起成為情侶，馮指自2019年4月。

辯方續指，馮與被告自2020年5月開始成為情侶，問及馮被告是否知悉林的存在，馮指當時曾告知被告。辯方續問及馮，林又是否知悉被告的存在。馮指林當時不知道，惟她於2020年8月19日告知林。

辯方追問馮，她於2020年5月至8月是否在誤導林。馮否認。裁判官遂追問馮，她當時是否誤導林，讓林以為自己是她的唯一男友，馮否認及指「我無誤導佢」。

辯方又問及馮，當馮事後與母親及兄長晚餐時，有否提及瘀傷和告知原因。馮指曾提及瘀傷，惟她告知家人是搬東西時受傷，因不想家人擔心。

辯方又指，馮於2020年8月19日早上因颱風而毋須上班，馮曾whatsapp被告，要求被告與她一起吃早餐，惟馮供稱忘記了。聆訊今午續。

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記者：王仁昌