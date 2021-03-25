【集結罪成】涉機場包圍警車堵塞交通　兩男被裁定非法集結罪成候判

▲ 前年機場813非法集結，被告高穎康（右）及麥幸雄經審訊後今（25日）於區域法院被裁定罪名成立。（經濟日報資料圖片）

香港國際機場於2019年8月發生反修例示威，期間1名警務人員遇襲致一度拔槍示警。其中2名男子早前否認非法集結罪，經審訊後今（25日）於區域法院被裁定罪名成立。法官的書面裁決指，其中一名被告在行人路上高舉標語及叫囂，及後將路上的行李手推車扶起，拍打經過的警車一下，其他示威者則搬動鐵馬堵路，另一名被告向警車擲水樽。兩人行為明顯不滿警方，目的為情緒宣洩，兩人連同他人集結及參與包圍警車和堵塞交通等擾亂秩序行為。辯方求情後，法官將案件押後至下周三（31日）判刑。

否認控罪受審的2名被告為高穎康（25歲；廚師）及麥幸雄（24歲；清潔工人）。他們被控於2019年8月13日在機場一號客運大樓第8層離境大堂2號區內參與非法集結。

法官郭啟安的書面裁決指出，他從現場片段中犯案兩人的外貌辯認出是兩名被告。法官並分析指，從片段中可見，被告高穎康曾在離境大堂外的行人路上高舉標語，疑似叫囂，及後將在馬路上翻側了的一部行李手推車扶起，在警車經過時拍打車身一下，然後與其他示威者搬動鐵馬阻礙馬路上的車輛；法官認為被告扶起手推車，正好讓其他示威者可以推出及阻礙警車前進。

法官指出，綜合被告高穎康的種種行為，「足以見到他與現場其他示威者都是非常厭惡警察」，他們有共同目的，一心在現場製造混亂、阻礙警車及救護車離開機場；及後被告蓄意拍打警車，目的便是要宣洩對警察的不滿。

至於被告麥幸雄，法官指片段可見他在2號玻璃屋外的行人路上集結，示威者湧向經過的警車時投擲物品，被告麥幸雄則擲水樽。法庭不會只獨立考慮其擲水樽的行為，並認為與示威者包圍警車車隊及拍打車輛等一連串行為一併考慮。法官認為，他們行為無疑是反映當時不滿警方，故作出謾罵和投擲物件等以宣洩情緒。

另外，法官指䅁中有證據顯示，本案案發前有示威者一直在機場內與警方對峙，阻止他們帶走一名傷者。兩名被告及示威者之後在機場外暢航路的行為，只是該警民對峙局面的延續和升級。

法官總結指，包括兩名被告在內的多名激進示威者在路上起哄和集結，作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，會激使其他示威者進一步破壞社會安寧。兩名被告明顯有共同的犯罪意圖，連同他人集結及參與了包圍警車和堵塞交通等擾亂秩序行為，終裁定兩名被告非法集結罪罪名成立。

辯方求情指，希望法庭將本案與機場內發生的暴動事件分開考慮，而且被告高穎康角色並非主導，雖然當日行為不當，但其行為無造成警車損毀。辯方又指，希望法庭考慮到被告麥幸雄在事件後頭部受傷，已受到少許教訓，而即使馬路上的事件與之後在玻璃屋發生的事一脈相承，但玻璃屋事件屬突發性，希望判刑時給予較輕的比重。

法官聽取求情後，指會先閱讀為被告寫的求情信，並將案件押後至下周三（31日）判刑。

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記者：林欣樂