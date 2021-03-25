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【尋人啟事】傳林凱恩哥哥拖糧兼失聯　苦主追數無門：有錢食和牛但唔出糧？

娛樂 15:36 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林凱恩哥哥被指裝修工程爛尾又拖糧。

在《愛‧回家之開心速遞》內，憑演Bonnie一角入屋的林凱恩，最近也有參演《愛美麗狂想曲》，因為外表甜美兼演技不俗，因此受TVB力捧成上位小花。

可是近日有網民在社交平台及討論區中發出尋人啟事，疑有裝修判頭拖糧兼失聯。而今次的當事人竟是林凱恩的哥哥林祥晉。

林祥晉為室內設計師，有人聲稱他裝修工程爛尾，並拖欠公司員工薪金。

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林凱恩哥哥被指拖糧失聯。（Facebook圖片）

傳林凱恩胞兄工程爛尾

林凱恩的胞兄林祥晉任職裝修判頭，網上帖內指他現正負責兩個單位的居家裝修，但工程就涉爛尾，並於本月19日失去聯絡，現時兩個業主已報警處理。

同時，林祥晉不但被指工程爛尾之外，被指拖欠裝修工人的薪金。帖內更貼出有苦主直接在Instagram上聯絡林凱恩，要求她幫忙聯絡哥哥，並指只想拿回應有的人工，更質疑她的哥哥：「有錢食和牛，唔出糧比啲工人？」

有苦主直接向林凱恩問及哥哥情況。（網上圖片）

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苦主又向林凱恩控訴：「你呀哥失蹤兩三日，我尋日po完一個鐘都冇，你呀哥就托人搵我叫我del po，我即刻del，我讓左步，但係你呀哥都仲係唔浦頭wow，電話都冇個。你不如報下警啦，我好擔心你呀哥有咩事呀，搞到人地間屋爛尾，仲拖欠薪金。」

林凱恩就事件回覆傳媒查詢時指，到目前為止亦未能聯絡上哥哥了解事件，亦表示從不干預對方的事，但若真有其事作為大人是要負責任。

林祥晉是室內設計師，是室內設計公司的老闆，也是裝修判頭。在林凱恩初入行任節目《安樂窩》主持時，他曾任《安樂窩》的嘉賓，介紹過不同的設計項目單位。

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同場加映：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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