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【URSUS Fitness】群組再多3人染疫涉及一名1歲男童　早前抽取環境樣本檢測均陰性

社會 15:18 2021/03/25

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西營盤URSUS Fitness群組再多3人確診，群組累計至今已有154人染疫。（經濟日報資料圖片）

本港今日(25日)新增9宗新冠肺炎確診個案，4宗屬本地感染個案，全為與早前確診個案有流行病學關連，同日亦錄得少於10宗初步確診個案；西營盤URSUS Fitness群組再多3人確診，群組累計至今已有154人染疫，當中8人為員工、94人為顧客，其餘人士均屬確診個案的密切接觸者。

西營盤URSUS Fitness群組今日再多3人確診，全屬早前確診個案的密切接觸者：

  • 第11,421宗：1歲男童，3月23日發病，於醫院確診
  • 第11,424宗：10歲女童，無病徵
  • 第11,425宗：38歲男子，3月23日發病

衞生防護中心表示，URSUS Fitness群組至今已有154人染疫，當中8人為員工、94人為顧客，其餘人士均屬確診個案的密切接觸者。至於早前於URSUS Fitness抽取的11個冷氣過濾網樣本，經檢測後全屬陰性。

至於另一宗本地感染個案，亦屬早前確診個案的緊密接觸者，確診編號為第11,429宗，涉及一名26歲女子，於3月24日發病。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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