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【一票難求】MIRROR五月演唱會門票火速售罄　考慮加場兼推新歌滿足粉絲

娛樂 15:33 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

超人氣組合MIRROR日前宣布將於5月6至8日舉行一連三場的《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》，門票今日早上10時公開發售，因MIRROR粉絲太湧躍，一度令售票網站癱瘓，門票在半日內已全部售罄，大批粉絲因買不到票而失望。

MIRROR演唱會門票火速售罄。

【疫市開Show】MIRROR宣布舉行2周年演唱會　無懼入座率減半：付出120%努力

門票一小時內售罄

由ViuTV大型選秀節目《全民造星》中出道的男子組合MIRROR於2018年底成軍出道，成員包括姜濤、楊樂文（Lokman）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、王智德（Alton）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger），人氣一直高企。

在成軍兩周年，MIRROR早前宣布將在5月在九展舉行演唱會，暫定3場。

門票今日早上10時公開發售，不少fans已全力撲飛。開賣後售票網站一度顯示系統長期繁忙，限定套裝在一小時內已經售罄，其後所有門票亦告沽清。

    點擊圖片放大
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不少MIRROR粉絲在偶像社交平台表示不滿，更希望有加場消息。MIRROR方面亦順應民意，主辦商在官方facebook宣布：「知道仲有好多希望支持MIRROR嘅朋友未買到飛，我哋正積極考慮加場，請密切留意MIRROR FB專頁公布最新消息！」

姜濤為新曲《Master Class》玩火拍MV　姜B叱咤獲獎後感壓力

今日同步出新歌《WARRIOR》。

今日除是演唱會開賣日，同日亦是MIRROR推出2021年第一首派台歌《WARRIOR》，官方宣傳照以12位成員穿上黑色西裝擺出型爆甫士，相信買不到飛的歌迷可暫時止渴。

撰文 : TOPick柴犬出動

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