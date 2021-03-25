調查指5成人疫情間自覺變胖 2成人重至少4磅6成人改為在家運動
社會 15:24 2021/03/25
亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）一項有關疫情間運動情況的調查發現，超過一半受訪者自覺疫情期間有變胖及身體情況變差，其中21%受訪者增加4至7磅；部分受訪者的運動習慣亦有改變，超過6成人會持續在家運動。
亞洲運動及體適能專業學院今年2月至3月訪問810名市民，當中53%自覺疫情期間有變胖，其中21%受訪者增加4至7磅，16%重了1至3磅，增加10磅以上有逾3%。53%受訪者認為，體重增加是由於活動量減少，38%表示多吃了零食，近兩成人分別認為在家工作及進食時間不規律致肥。
另外21%受訪者稱減少了8成運動量，47%認為減少運動量與運動處所及健身場地關閉有關，亦有38%稱是想避免與他人接觸。
AASFP行政總裁、註冊物理治療師周錦浩指出，疫情改變了部分人的運動習慣。調查結果顯示，超過6成人改為定期在家做運動，當中一半人會跟隨網上影片做運動。
周錦浩表示，學院鼓勵在家運動，但提醒市民留意以下事項，否則會容易受傷 ：
- 避免負重運動
- 不要赤腳進行跳躍動作，要穿合適運動鞋
- 用運動軟墊
另外，AASFP推出「健身清潔禮儀及防疫約章」，呼籲市民抗疫期間保持運動，健身人士要自行消毒使用過的器材、保持衞生，健身中心亦應做足防疫措施。
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記者：黃悅晴