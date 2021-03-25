【恐怖情人】36歲男子無法忍受情婦愛上他人　殺人後欲烙印自己名字在屍身【附恐怖情人特徵】

▲ 日本一名男子因無法忍受情婦愛上他人而動殺機。

遇人不淑，隨時惹來殺身之禍。日本一名36歲男子與情婦相戀約兩年，他不滿對方移情別戀，因愛成恨，殺人後欲把自己的名字烙印在對方身上。3月9日，他被琦玉地方法院判監17年。本港精神科專科醫生許龍杰曾受訪指出，正常人均有機會變成俗稱的「恐怖情人」，做出非理性行為，並講解「恐怖情人」的3個特徵。

▲ 水元義人與石澤里美相戀約2年（網上圖片）

計劃在愛人身上烙下自己名字

據日本媒體報道，崎玉縣36歲男子水元義人早已有家室，育有兩名孩子。他於2018年9月有外遇，與當年23歲的石澤里美拍拖，相戀約2年，二人曾於同一間手機店工作。2020年7月，他的妻子提出索取賠償費，即要求伴侶離婚或出軌時賠償另一方精神損失。

同年8月11日，情婦石澤里美向他表示，自己已有另一喜歡的人，並提出分手。水元義人認為，若對方屬於另一個男人的話，就會殺了她。於是，他開始跟蹤石澤里美。在被分手後一星期，他買了一把18cm長的刀、繩索和烙印，烙印上刻有自己的名字「義人」（よしと）。10月1日，他在石澤小姐上班途中伏擊對方，刺向其頸部。

水元先生的妹妹表示，曾問哥哥買烙印做甚麼。哥哥回覆，想印在石澤里美的大腿，留下自己的烙印。妹妹曾告訴哥哥，石澤小姐不是他命中註定的人，勸他放棄。行兇前，水元義人曾勒住石澤小姐頸部，也曾寫信表示要殺對方。他又在上網搜尋「愛過的人 想殺掉」、「沒守承諾的人 殺掉」等字句。

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被告被判監禁17年

石澤里美的父親出庭作證時，表示憤怒，並後悔沒盡早聯絡警方。他流淚說：「里美只有23歲，將會結婚生子，前途一片光明。無期徒刑並不足夠，我希望他被判死刑。」

水元義人的母親在庭上向受害者家屬致歉，表示：「兒子做些了無法彌補的事情。兒子愚蠢，但我也無法拋棄他。」當被問及兒子有沒有家暴傾向，她表示沒見過兒子對人施暴。在審判中，揭示水元義人對石澤里美過度依戀以及其排他性。法官詢問水元義人，請他再想想，自己是否真的喜歡石澤里美。

地方法院指出，水元義人「基於強烈謀殺意圖，殘忍、單方面地突然殺人，奪取年輕受害者的未來，後果嚴重」，最終判處他監禁17年。辯方律師指，水元義人願意接受任何裁決，不會上訴。

精神科醫生解構「恐怖情人」特徵

當另一半變成「恐怖情人」，造出傷害自己或他人的行為，確實令人恐懼。精神科專科醫生許龍杰早前接受TOPick訪問時表示，正常人均有機會變成俗稱的「恐怖情人」，做出非理性行為：「平時可能好好人，但當身處一段intense relationship（編按：有強烈情感的關係），特別是男女關係，容易因愛成恨，導致該人士出現不穩定情感狀態。」

他指出，在這段關係中，兩個人感情愈發深入，甚至出現一段糾纏關係（enmeshed relationship），引致情緒精神問題。他表示，男女感情關係主要有3類，並講解「恐怖情人」特徵：

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責任編輯：羅嘉欣