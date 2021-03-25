【復課】教育局研究復活節假後復面授課安排　消息：料周內公布最新措施

▲ 本港新冠肺炎疫情稍為平穩，教育局正積極研究復活節假期後進一步恢復面授課堂安排。

本港新冠肺炎疫情稍為平穩，教育局正積極研究復活節假期後進一步恢復面授課堂安排，消息指局方會在下周復活節學校假期前盡早公布詳情。有教育團體促請教局盡快在小學實施3分之2學生回校面授課堂，並應積極考慮於5月中旬後，讓全港學校恢復面授課堂。

教育評議會發表「復課聲明」，促請教育局考慮在復活節假期之後，若疫情再趨穏定，盡快在小學實施3分之2學生回校面授課堂，並給予小學彈性安排在下午進行非課堂的學習活動；中學方面則可顧及中學文憑試（DSE），於文憑試之後才實行。而當疫情持續改善時，局方應積極考慮於5月中旬後，讓全港學校恢復面授課堂，讓學生恢復校園生活。

▲ 教評會促復活節假後准3分之2學生回校面授，籲5月中後全面恢復面授課堂 。資料圖片

教評會認為，疫情已超越一年，下不少學生缺面授課而衍生的「學力流失」日趨嚴重，特別是跨境學生只能在家進行線上學習，缺乏返校接受面授課，其學習與全人成長受到嚴重影響。該會指跨境學生放棄香港學位的情況，已陸續浮現。教育局應與衞生及防疫部門制應定可行方案，讓跨境學童儘快來港上學。

該會建議教師主動自願定期檢測，建議教育局為學校提供一筆過10萬元（專款專用）的補助金，支援學校向政府核准的私人機構購買新冠狀病毒檢測服務，以支援學校檢測工作；同時要大力鼓勵師生參與檢測及教職員接種疫苗，加強學校的抗疫能力，積極準備全面面授課。

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責任編輯 李志強