  • 25°C
香港時間 : 2021325日 (週四) 16:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輸入個案】新增5宗輸入個案均涉N501Y病毒　包括3名菲律賓抵港外傭

社會 15:43 2021/03/25

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

今日再多5宗輸入個案，均屬N501Y變種病毒。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情回落，今日新增9宗確診個案，5宗屬輸入個案，均涉及N501Y變種病毒，當中包括3名菲律賓抵港的外傭。

衞生防護中心表示，今日新增確診個案中，有5宗屬輸入個案，均涉及N501Y變種病毒：

  • 第11,422宗：30歲女外傭，3月23日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，一直未有病徵
  • 第11,423宗：40歲女外傭，3月23日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，一直未有病徵
  • 第11,426宗：9個月大女嬰，3月4日乘搭AI 1314航班由印度抵港，一直未有病徵
  • 第11,427宗：44歲女子，3月23日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港，3月23日發病
  • 第11,428宗：26歲女外傭，3月12日乘搭PR300航班由菲律賓抵港，3月24日發病

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【URSUS Fitness】群組再多3人染疫涉及一名1歲男童　早前抽取環境樣本檢測均陰性
今日 15:18
【URSUS Fitness】群組再多3人染疫涉及一名1歲男童　早前抽取環境樣本檢測均陰性
【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案4宗本地感染　無不明源頭個案4個月以來首次
今日 14:01
【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案4宗本地感染　無不明源頭個案4個月以來首次
【新冠肺炎】一文睇清確診患者行蹤　55歲送貨員5日內到訪3食肆8屋苑
今日 10:16
【新冠肺炎】一文睇清確診患者行蹤　55歲送貨員5日內到訪3食肆8屋苑
疫情 衞生防護中心 菲律賓 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
11:01 2021/03/24
【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
19:51 2021/03/24
【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡
15:17 2021/03/23
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡