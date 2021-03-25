【輸入個案】新增5宗輸入個案均涉N501Y病毒 包括3名菲律賓抵港外傭
社會 15:43 2021/03/25
本港新冠肺炎疫情回落，今日新增9宗確診個案，5宗屬輸入個案，均涉及N501Y變種病毒，當中包括3名菲律賓抵港的外傭。
衞生防護中心表示，今日新增確診個案中，有5宗屬輸入個案，均涉及N501Y變種病毒：
- 第11,422宗：30歲女外傭，3月23日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，一直未有病徵
- 第11,423宗：40歲女外傭，3月23日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，一直未有病徵
- 第11,426宗：9個月大女嬰，3月4日乘搭AI 1314航班由印度抵港，一直未有病徵
- 第11,427宗：44歲女子，3月23日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港，3月23日發病
- 第11,428宗：26歲女外傭，3月12日乘搭PR300航班由菲律賓抵港，3月24日發病
TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：陳正怡