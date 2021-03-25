【新冠肺炎】5個醫護工會向醫管局公開發信　嚴重關注員工被回扣特別津貼及假期

▲ 5個醫護工會向醫管局公開發信，嚴重關注員工被回扣特別津貼及假期。（資料圖片）

5個醫護工會包括香港專職醫療人員及護士協會、香港公共醫療醫生協會、醫管局員工陣線、前線醫生聯盟和醫院管理局職工總會，向醫管局管理層公開發信，對局方人力資源總部有關緊急應變特別津貼（SERA）上回扣工資及假期事宜表達嚴重關注。

據了解，是次受事件影響的員工，主要涉及醫院內較少人手的部門，例如深切治療部、急症室、內科等，由於難以分「Clean team」或「Dirty team」工作，員工會輪流照顧新冠肺炎病人，而部門主管起初亦同意有關做法，惟近日局方表示不同意，要扣回部分員工的補貼和假期。

聲明指， 近日不少同事向工會求助，指局方因計算方法出錯，曾向部分曾到「高風險區」工作的同事多付了SERA津貼。有關同事現收到通知，要求他們同意以未發工資及累積假期抵消相關差額。

工會指，SERA計劃實施已近一年，一直無甚異議。現時局方就津貼金額忽然提出問題，但就各同事因計算方法變更而引申的明細項差異，則久缺完整闡述，認為對同事相當不公平。

聲明促請局方停止要求同事回覆是否同意扣薪扣假，並需向每位受影響的同事書面列出他所取SERA的計算方法，闡釋計算方法中有甚麼錯誤，尤其是個別同事應得津貼的明細項及變異；提供以上資料後，同事有權利去充分理解這些資料，諮詢法律意見，不能立即作回覆。

醫管局去年2月24日推出緊急應變特別津貼安排，由1月25日起在高風險範圍或監察病房工作最少2星期的合資格全職僱員及常額或合約兼職僱員，便符合資格獲發放津貼。醫管局會根據員工在高風險範圍或監察病房工作的日數計算津貼，每日的津貼為有關員工基本薪酬的20%或500元，以較高者為準。

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記者：陳子謙