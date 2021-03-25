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【另類劏房】大埔80呎劏房月租$3000環境惡劣　床對廁所被網民炮轟：好侮辱

休閒消費 18:32 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

近日有業主放租80呎劏房，單位不旦返計簡陋，廁所更對住睡床。

香港樓價昂貴，為了慳錢，有人或會考慮租劏房住。可是劏房的配套水平參差，有些設計更似監牢，看得令人心酸。近日有業主在Facebook群組放租80呎劏房，單位不但設計簡陋，廁所更對着睡床，壓迫之餘又不衛生。帖文一出，受到不少網民評擊無良。

點擊大圖了解劏房情況：

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有業主近日（23日）在Facebook群組放租位於大埔的一個80至90呎劏房唐樓單位，月租$3000，聲稱有獨立電標，有政府送電費。

點擊大圖了解詳情：

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單位雖然近街市、地鐵站及巴士站。單位內有床、廁所、熱水爐、冷氣、廚房、房間可安裝電視，有外窗可以晾衫。可是這80呎的單位非常擠迫，幾乎沒有活動空間，而且廁所對住睡床，十分不衛生，相信住客難以安睡。

沖廁Ｄ（啲）水彈上床！

有不少網民看到這猶如監牢的劏房，紛紛炮轟業主無良，表示單位根本不能惶住人，又指業主應該試住一下，親身體驗。

香港人真係好慘 要住d（啲）咁嘅屋！

點擊大圖了解網民回應：

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同場加映：除了廁所多細菌，百潔布亦暗藏邋遢，即睇【下一頁

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責任編輯：陳珈希

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