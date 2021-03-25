【蜜蜂出沒】大拇指遭蜂螫傷腫痛麻痺　港男求救：成枝針插住喺手指【附急救方法】

▲ 港男在網上發文求救，表示大拇指遭蜂螫傷。

被蜂螫傷可大可小。近日一名男網民表示自己被蜂螫傷，針頭插在手指上，拔除後傷口腫痛麻痺，於是發文向網民求救，不少人都留言讓他趕快求醫。過去曾有急症科醫生表示，被蜂螫傷後可以冰敷或食止痛藥，並建議求醫治理。

事主日前在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，指自己不慎被蜜蜂螫傷拇指，「成枝針插住係手指，應該比我掹左枝針出黎」，惟傷口「又痛又腫又痺」，於是向網民求救。

帖文引起不少網民回覆，大部分人都建議事主立即看醫生，又分享自己的經驗。

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其後，事主再更新情況，指已經看過醫生，並處方了藥和藥膏，又讓他留意這兩天的變化，建議他如在10年內沒打過破傷風針，就應盡快去打。

嚴重或致過敏性休克

過去曾發生多宗市民被蜂螫傷個案，大埔那打素醫院急症科顧問醫生袁卓斌曾表示，被蜂螫傷後輕則可即時紅腫痛，持續數小時或數天，嚴重者或致過敏性休克，出現氣喘、頭暈、面腫口腫等情況，更會危及性命。

如果被蜂螫傷後可以冰敷或食止痛藥，之後視乎症狀持續，都建議求醫治理。

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責任編輯：羅嘉欣