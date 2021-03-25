【暴動上訴】非身處現場可構成非法集結或暴動罪　上訴庭裁定「共同犯罪」原則適用

▲ 夫婦湯偉雄及杜依蘭及17歲少女早前已脫罪，上訴庭是次判決不會影響結果。（經濟日報資料圖片）

2019年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生經審訊後被裁定暴動罪名不成立，律政司早前向上訴庭尋求釐清法律觀點，要求上訴庭釐清「共同犯罪」法律原則是否適用於非法集結及暴動罪。高等法院上訴庭今（25日）頒下判詞裁定「共同犯罪」法律原則適用，並裁定即使被告沒有身處現場，亦可能干犯非法集結或暴動罪。

本案涉及夫婦湯偉雄（39歲）及杜依蘭（42歲），以及現年17歲女生，3人早前經審訊後被裁定暴動罪名不成立。

律政司及後向上訴庭尋求釐清法律觀點，律政司代表早前指，「共同犯罪」概念適用《公安條例》中的非法集結及暴動罪，條文並無明文排除「共同犯罪」概念，而任何人即使並未身處現場，只要他們鼓勵或協助非法集結及暴動，亦需承擔次要責任，可構成非法集結及暴動罪行。

答辯人一方則指，若「共同犯罪」原則在上述罪行適用，有關詮釋會使罪行涵蓋範圍過廣，而「共同犯罪」原則適用於謀殺及搶劫等罪，因為證據不確定性較低，惟暴動現場中所有在場人士均被視為參與，並不存在證據不確定性，毋需「共同犯罪」原則延展罪責。

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記者：王仁昌