【暴動上訴】非身處現場可構成非法集結或暴動罪　上訴庭裁定共同犯罪原則適用

▲ 夫婦湯偉雄及杜依蘭及17歲少女早前已脫罪，上訴庭是次判決不會影響結果。（經濟日報資料圖片）

2019年7.28中上環反修例衝突中，1對夫婦及17歲女學生經審訊後被裁定暴動罪名不成立，律政司早前向上訴庭尋求釐清法律觀點，要求上訴庭釐清共同犯罪(joint enterprise)法律原則是否適用於非法集結及暴動罪。高等法院上訴庭今（25日）頒下判詞裁定「共同犯罪」法律原則適用。判詞指，現時暴動參與者有複雜分工，例如物資提供者及駕車接送參與者的車手等，部份參與者毋須身處現場，撇除「共同犯罪」原則會使法律留下缺口。

本案涉及夫婦湯偉雄（39歲）及杜依蘭（42歲），以及現年17歲女生，3人早前於區域法院經審訊後被裁定暴動罪名不成立。

律政司及後向上訴庭尋求釐清法律觀點，要求上訴庭釐清「共同犯罪」法律原則是否適用於《公安條例》下的非法集結及暴動罪，在上述控罪中，被告是否必須身處現場。

高等法院上訴庭昨頒下判詞，指《公安條例》立法原意是為了維持公共秩序，雖然答辯人一方指「共同犯罪」原則適用普通法刑事罪行，但不適用於上述罪行，否則罪行涵蓋範圍過廣，惟上訴庭法官認為撇除「共同犯罪」原則會對上述兩罪的法律留下缺口。

上訴庭法官在判詞中引述律政司代表的陳詞，指現時非法集結及暴動的參與者可能有複雜及多樣化分工，部份人在現場實質參與暴動，部分人在現場支援及救助，部分人則可能毋須身處現場，亦符合「共同犯罪」原則。

判詞續指，例如非法集結及暴動的主腦、資金及物資提供者、在社交媒體或手機宣揚暴動的人士、非法集結及暴動的後援人士、把風及警示參與者的人士、以及駕駛車輛接送參與者的人士等。

判詞指，無論參與者在該非法集結或暴動中的角色，其罪責與主犯相同，雖然答辯人一方另質疑「共同犯罪」原則會與「協助、煽動、串謀」等從犯控罪重疊，惟上訴庭認為縱使有所重疊，不能否定兩者效能不同，並非撇除「共同犯罪」原則的理由。

判詞又指，答辯人一方提出「共同犯罪」原則有機會使現場無辜人士誤墮法網，惟上訴庭指法律保障和平合法示威，但不包括破壞社會安寧的行為，當和平示威演變成非法集結甚或暴動，如無合理原因，旁觀者須盡快離開現場，否則該人已越線及參與到暴力當中。

判詞又提到，雖然答辯人一方指隨科技發展，市民發佈1個留言或信息，已經可能被控告上述控罪，言論自由或受限制。惟法官重申言論自由非絕對，對於鼓勵他人參與上述控罪及宣揚活動的人士，言論自由並不會對其罪行提供豁免。

原案並不會因本次上訴庭裁決，而被推翻3名涉案人士的無罪裁決。有大律師表示，3人仍可就是次判決，向終審法院提出上訴。

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記者：王仁昌