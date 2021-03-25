陳茂波稱沒明顯資金流出　香港金融中心地位仍穩固

財政司司長陳茂波表示，香港金融市場一直保持平穩、運作有序，資金繼續自由進出，更稱香港銀行體系，沒有明顯的資金流出跡象，去年底共有500億美元資金，流入港元體系，直言資金撤出說法不攻自破。

陳茂波今日出席交流會，稱銀行體系存款總額，在2019及2020年，分別增加2.9%及5.4%，認為銀行的資金充裕、利率偏低，一般商業借貸成本比內地便宜得多，而去年中，在港營運的內地及海外企業，共有逾9000家，也反映世界各地企業，對香港充滿信心。

陳茂波認為，香港國際金融中心地位依然穩固，競爭力依然強勁，歡迎利用香港的金融和專業服務，作為進軍國際市場、發展海外業務的跳板。

他又稱，前年的社會事件及去年疫情，重創香港經濟，錄得兩年衰退，但在國家支持下，香港仍是內地企業，發展海外市場的好搭檔，因為去年實施了的港區國安法，助香港回復穩定及治安，今年又議決完善香港選舉制度，提升港府管治效能。

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記者：陳宛彤