  • 23°C
香港時間 : 2021325日 (週四) 17:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳茂波稱沒明顯資金流出　香港金融中心地位仍穩固

政治 15:59 2021/03/25

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

財政司司長陳茂波表示，香港金融市場一直保持平穩、運作有序，資金繼續自由進出，更稱香港銀行體系，沒有明顯的資金流出跡象，去年底共有500億美元資金，流入港元體系，直言資金撤出說法不攻自破。

陳茂波今日出席交流會，稱銀行體系存款總額，在2019及2020年，分別增加2.9%及5.4%，認為銀行的資金充裕、利率偏低，一般商業借貸成本比內地便宜得多，而去年中，在港營運的內地及海外企業，共有逾9000家，也反映世界各地企業，對香港充滿信心。

陳茂波認為，香港國際金融中心地位依然穩固，競爭力依然強勁，歡迎利用香港的金融和專業服務，作為進軍國際市場、發展海外業務的跳板。

他又稱，前年的社會事件及去年疫情，重創香港經濟，錄得兩年衰退，但在國家支持下，香港仍是內地企業，發展海外市場的好搭檔，因為去年實施了的港區國安法，助香港回復穩定及治安，今年又議決完善香港選舉制度，提升港府管治效能。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

相關文章

陳茂波：把握好國家十四五規劃機遇　國家發展新階段是香港發展新局
16:17 2021/03/21
陳茂波：把握好國家十四五規劃機遇　國家發展新階段是香港發展新局
陳茂波：社會亂象愈發離譜才迫中央出手　人大決定讓港府管治更有效
21:29 2021/03/15
陳茂波：社會亂象愈發離譜才迫中央出手　人大決定讓港府管治更有效
林鄭︰香港「病源」無落實「一國兩制」　完善選舉制度可為港重建基礎
17:55 2021/03/23
林鄭︰香港「病源」無落實「一國兩制」　完善選舉制度可為港重建基礎
選舉 港區國安法 聯繫滙率 陳茂波

最高瀏覽

【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
19:51 2021/03/24
【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
11:01 2021/03/24
【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡
15:17 2021/03/23
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡