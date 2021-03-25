【減肥謬誤】咪以為唔餓食少餐當減磅　營養師：新陳代謝下降體重不跌反升【內附5個減肥餐單宜忌】

▲ 註冊營養師周詠苑表示，減磅也不能墨守成規，必須多變化融入生活當中，才能成功。

那些年，所謂的減肥餐單，早餐一片多士、一隻烚蛋，午餐一碗魚蛋米，下午茶一個蘋果，晚餐一碗灼菜、少許蒸魚及白飯；今日，大家對跟營養師減磅，或許仍停留在等同要吃得清淡的概念︰少油、少鹽、少糖，蔬菜只能白灼，肉類也是蒸或灼，跟餐單的話，就要斷絕與朋友外出吃飯，諸如此類。以下是減肥餐單的5個注意，各位減磅戰友必須謹記：

▲ 減肥就一定要吃得清淡嗎？減肥跟營養師餐單就一定不能外出跟朋友吃飯？註冊營養師跟你解說這個減肥謬誤。（iStock圖片）

1.過分抑壓隨時變暴食

可是，即使決心跟隨這些乏味的減肥餐單，也不保證可成功減磅，磅數減得到也有反彈的危機；因為食物味道太寡，往往令人感覺空虛，缺乏口慾的滿足感；過分抑壓的話，反會隨時一下子暴食，停不了口的零食，或是突然想吃個濃味的焗豬扒飯、肉醬意粉，體重也因而控制不了。

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2.在家煮食餐單建議

如果在家自行煮食的話，不如用咖喱粉辣椒粉煮咖喱雞、低脂忌廉芝士煮白汁海鮮意粉、韓式辣醬煮雞肉炒年糕、番茄醬煮茄汁豬扒、粟米忌廉蓉煮粟米魚柳；蔬菜也不建議經常單用水灼，可用上日本鰹魚湯底、昆布湯煮蔬菜及菇類，以瑤柱、蝦乾熬湯再煮蔬菜，亦可用蒜蓉、薑汁炒，甚至煮金銀蛋浸時菜等，以增加味道及滿足感，令人減低餐與餐之間想食零食的心癮。

3.外出用膳餐單建議

即使並非經常在家煮食，也可多選不同的食肆，日本魚生飯、泰式海南雞配白飯、柚子大蝦沙律、韓式泡菜豆腐海鮮湯飯、台式牛腱湯麵配溏心蛋、上海嫩雞煨麵配醉雞、陳醋雲耳，甚至車仔麵的清湯魷魚雞腎牛肚麵、三文治店的煙三文魚、煙火雞芝士三文治等，多元化的飲食選擇，將減磅融入日常生活，才能成功達到目標。

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4.少吃一餐不能真正減磅

有些人又以為不覺肚餓就不吃，少吃一餐也無妨，可乘機多減一點磅數；偶爾不吃早餐，或每逢周末因為遲起床，一日只有早、晚兩餐，看似減低熱量的吸收，卻忽略了身體新陳代謝也隨之下降；身體防肌餓的生理機制，在熱量長期攝取不足的情況下，同步減少熱量的消耗；結果，吃的愈少，新陳代謝下降，體重反會逐步上升。

5.均衡營養減肥也要身心健康

每餐進食碳水化合物，避免新陳代謝下降，亦令人保持體力，不會因血糖低而情緒低落；每餐進食足夠蛋白質，是避免所減掉的磅數，只是身體的肌肉，身形還是鬆垮垮的；進食蔬菜水果，可滑腸通便，亦幫助增加飽肚感，減少進食其他高脂食物。

總括而言，減磅並非單靠一張餐單，最有效是找對適合自己生活及身體需要的飲食方法。

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）