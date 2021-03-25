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【海洋公園】園方增聘約400人涉救生員、客戶服務員等　劉鳴煒列應徵者三大條件【內附招聘詳情】

社會 18:00 2021/03/25

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海洋公園主席劉鳴煒。（陳靜儀攝）

耗資約40億元、動工逾5年的海洋公園水上樂園，27個景點正陸續進行試水。海洋公園主席劉鳴煒表示，財委會撥款後，已預留一半的資金增聘水上樂園人手，預計約400人，包括超過100位救生員，其餘為保安、客戶服務等。

園方增聘人手：

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他續指，3月底將舉行招聘會，樂園同時已開展內部調遷招募，遴選合適人手，但沒有規定透過外部和內部招聘人手的比例，強調入圍者性格最重要，需要對工作富熱誠、樂於助人、友善，令來賓感到賓至如歸。他表示，應徵救生員的人士即使沒有拯溺牌照亦會考慮聘請，入選者需要接受培訓，視乎能力，為期數周至數月不等。

水上樂園最新設施：

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被問到水上樂園開幕的時間是否如預期8至9月，他強調硬件已準備得「九九十十」，樂園方面會盡力做好自身可控制的範圍，如期開幕與否要基於當時的疫情發展和防疫限制。

至於水上樂園的票價及新職位的薪金方面，劉鳴煒沒有透露具體數字，只稱兩者俱具有吸引力，強調薪金具有市場競爭力，並為獲聘者提供良好的晉升階梯。

新職位職責與要求：

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針對樂園免費入場、山上機動遊戲逐一收費的「重生方案」執行時間表，以及樂園合作夥伴的敲定，劉鳴煒表示，財委員通過撥款的時日尚短，各方面仍在擬訂中，樂園已接收逾10間公司接洽，但具體詳情仍有待落實。

海洋公園舉行招聘活動，詳情如下：

日期：2021年3月31日至4月1日；2021年4月7日至9日；2021年4月12日至16日；2021年4月19日至23日；2021年4月26日至30日

時間：下午2時至4時

地點：海洋公園人力資源部

了解更多：請瀏覽海洋公園人才招聘網站（https://careers.oceanpark.com.hk/tc/

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記者：陳麗娜

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