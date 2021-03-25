【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？

▲ 一名24歲港女與弟弟去酒店Staycation時脫光共浴，並上載合照上IG，惹來同事間熱議。

俗語有云︰「男女授受不親」，但隨著社會開放，有兄弟姊妹認為玉帛相見無問題。一名網民昨（24日）在討論區分享一名24歲女同事最近去酒店Staycation，上載了一張轟動照片，女同事與一名男子赤裸上身在浴缸浸浴，同事們以為她結交新男友，她竟說對方只是胞弟。

一名網民在「香港討論區」發帖文表示，該名24歲女同事近日在Instagram上載了一張勁爆的照片，她與一名男子赤裸上身在浴缸浸浴。同事間看過照片後起鬨，笑她「出Pool（脫單）」結交新男友，怎料她解釋對方只是胞弟，同事們聞言「即刻O晒咀」。網民形容該張照片︰

張相佢係（赤）裸上身，冇毛巾……佢哋當沖涼咁沖，咩都冇著。

家姐有身材 弟弟運動型

網民又形容兩姊弟的外型不俗，24歲家姐偏瘦，身材和樣貌不錯，而17歲的弟弟是Sporty運動型，「唔係大隻唔肥，樣正常男仔」。

同事問及，她與弟弟如此親密，不會感到尷尬嗎？她理直氣壯表示，「細佬咋嘛，有咩問題？」還反罵同事看AV上腦，親人之間怎會聯想到「鹹鹹濕濕嘅嘢」？

不過，網民感到難以接受，認為「大個咗就算幾親，都唔會俾佢哋睇全相囉」，故他好奇詢問網民的看法，「大家會唔會咁做」？

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責任編輯︰王明芳