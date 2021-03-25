【BNO VISA】港府據報已去信外國領事館　要求拒受BNO申請工作假期簽證

▲ 路透社報道，港府去信外國領事館，要求停止接受BNO。

中國及港府在今年一月起，不再承認英國國民（海外）（BNO）護照，為有效旅遊證件及身份證明。路透社今日稱，港府已要求外國領事館，停止接受以BNO申請工作假期簽證。

路透社報道，港府已去信外國領事館，稱BNO不再被視為有效旅遊證件，要求以接納特區護照作代替。報道又引述西方外交人員指，不少國家會忽略有關要求，因港府無權要求外國政府，承認何種外國護照，更有外交人員認為，有關做法也不像港府一貫作風，不符合國際金融中心做法，形容行徑近乎挑釁（bordering on belligerent）。

英國在今年一月，開放BNO持有人及合資格家屬，到英國居住、讀書和就業，5年後可申請居留、1年後申請入籍。中國外交部及港府隨即宣布反制，不再承認BNO為有效旅行證件及身份證明。

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記者：陳宛彤