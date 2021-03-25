【哥斯拉大戰金剛】兩大巨獸反轉香港　維多利亞港大激戰

▲ 哥斯拉與金剛在香港大戰。

美國Legendary Pictures一直部署哥斯拉與金剛這兩大電影史上最經典的巨獸大對決，由2014年荷里活版的《哥斯拉》（Godzilla）起，到2017年《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）、2019年《哥斯拉II 怪獸之王》（Godzilla：King of the Monsters）。

到今次第4部的最新電影《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong），兩大神獸終於對決，而且以香港為戰場，本地觀眾應看得特別投入。而且當中有少向當年《哥斯拉》系列致敬之處，忠粉自會心領神會。

相對於2014年、2019年的兩部荷里活版《哥斯拉》，今集《哥斯拉大戰金剛》故事較直接簡單，也因此節奏較明快，夠官能刺激最強，娛樂性最強。

故事講人類要為金剛尋找合適的居住地，可是運送途中卻遇上哥斯拉，兩大獸王狹路相逢展開激戰。可是，明明哥斯拉早已安靜住在深海，為何會再出現？背後原來藏大陰謀。

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▲ 《哥斯拉大戰金剛》內，兩大巨獸在香港大決戰。

《King Kong》創同類片先河

其實今集電影雖然以兩大巨獸掛帥，不過其實哥斯拉是配角，金剛才是今次的電影主角，其出鏡率較高外，影片以金剛為視點去講故事。

事實上金剛是源出西方荷里活電影的巨獸，哥斯拉則是東方日本電影的代表。

金剛此虛構的巨獸早於1933年美國黑白電影《King Kong》出現，並由此衍生後來的巨型怪獸電影，可說是同類巨獸片的祖師。

在1954年，日本的日本東寶受《King Kong》啟發推出《哥斯拉》電影，結果十分受歡迎，拍成系列電影。

▲ 1962年，日本東寶製作的《金剛決戰哥斯拉》。

哥斯拉金剛早曾同場

早在1962年，《哥斯拉》的第3集，東寶已crossover製作《金剛決戰哥斯拉》，讓兩大巨獸大對決，牠們在片中更打足3場之多。因為當時摔角熱，片中金剛更會用一些摔角招式對抗哥斯拉。兩大巨獸最後於海大決戰，最後只有只有金剛走出水面，哥斯拉就生死未卜留下懸念。

不過，哥斯拉當然沒有死去，因為後來東寶繼續拍一系列《哥斯拉》電影，更成為國實級的特攝怪獸。

至於另一巨獸金剛，東寶眼明手快在1967年拍出由金剛「做主角」拍《金剛的逆襲》，不過故事與1962年的《金剛決戰哥斯拉》完全沒有關聯，也不是重拍荷里活版，而是全新的故事。

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香港火炮拍「金剛」

反而荷里活在1976年才根據1933年《King Kong》重拍成為《金剛》，結果十分賣座，並在1986年推出添食作《金剛續集》 （King Kong Lives）。此外，香港的邵氏亦自製土炮仿《金剛》的《大猩猩》，在1977年上映，即早在70年代，「翻版金剛」已大鬧香港。

在2005年，《魔戒》（The Lord of the Rings）系列的導演彼德積遜（Peter Jackson）皇新拍《King Kong》，全球票房獲得5.5億美元的優異成績。

到2014年，Legendary Pictures宣布建構「MonsterVerse」，部署兩大巨獸大對戰，直到現在《金剛決戰哥斯拉》終於成事。